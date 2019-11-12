Украли сотни миллионов: глава "Роскосмоса" выступил против Путина

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг слова президента России Владимира Путина о хищениях при строительстве космодрома Восточный.

"Вторая очередь космодрома Восточный строится совершенно на иных принципах. Там обеспечено и казначейское сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что средства расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет", – заверил Рогозин, передают "РИА Новости".

В частности, накануне Путин заявил, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, порядка там до сих пор нет. По словам президента РФ, воруют сотни миллионов.

Однако Рогозин отметил, что хищениями на Восточном занимались подрядчики "Спецстроя".

"В этой связи новая администрация "Роскосмоса" пошла на полное расформирование блока капитального строительства "Роскосмоса", а также изменила состав генеральной дирекции космодрома", – резюмировал Рогозин.

Дмитрий Рогозин опроверг слова президента России Владимира Путина о хищениях "РИА Новости"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рогозин нелепо оправдался за падающие ракеты, заявив, что причиной неудачных запусков является то, что "техника – это все-таки техника".

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