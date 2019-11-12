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12 ноября • обновлено в 13:29
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Украли сотни миллионов: глава "Роскосмоса" выступил против Путина

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг слова президента России Владимира Путина о хищениях при строительстве космодрома Восточный.

"Вторая очередь космодрома Восточный строится совершенно на иных принципах. Там обеспечено и казначейское сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что средства расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет", – заверил Рогозин, передают "РИА Новости".

В частности, накануне Путин заявил, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, порядка там до сих пор нет. По словам президента РФ, воруют сотни миллионов.

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Однако Рогозин отметил, что хищениями на Восточном занимались подрядчики "Спецстроя".

"В этой связи новая администрация "Роскосмоса" пошла на полное расформирование блока капитального строительства "Роскосмоса", а также изменила состав генеральной дирекции космодрома", – резюмировал Рогозин.

Дмитрий Рогозин опроверг слова президента России Владимира Путина о хищениях

Дмитрий Рогозин опроверг слова президента России Владимира Путина о хищениях

"РИА Новости"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рогозин нелепо оправдался за падающие ракеты, заявив, что причиной неудачных запусков является то, что "техника – это все-таки техника".

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Персоны
Дмитрий Рогозин Владимир Путин
Место
Россия
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