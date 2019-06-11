"Украли полтриллиона": у Гриценко рассказали о масштабах потерь Украины за 5 лет

В партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко заявили, что из банковской системы Украины за пять лет украли полтриллиона гривен.

Такую цифру озвучил экс-заместитель главы НБУ, экономист Николай Савченко в эфире программы "Свобода слова" во вторник, 11 июня.

"Почему я иду в парламент? Хочу сделать с этой командой много вещей: повысыть зарплату, обеспечить дешевые кредиты и вернуть украденные у украинцев деньги. Вы знаете, сколько украли за пять лет из банковской системы? Полтриллиона гривен", – рассказал он.

Николай Савченко Скриншот из видео

По словам Савченко, эта сумма сопоставима с пяти военными бюджетами. "Страна могла воевать пять лет за эти деньги", – добавил он.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ранее Гриценко представил команду, с которой пойдет на внеочередные парламентские выборы в Украине.

Список возглавил сам Гриценко, далее в топ-5 разместились лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

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