"Украли полтриллиона": у Гриценко рассказали о масштабах потерь Украины за 5 лет

В партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко заявили, что из банковской системы Украины за пять лет украли полтриллиона гривен.
Такую цифру озвучил экс-заместитель главы НБУ, экономист Николай Савченко в эфире программы "Свобода слова" во вторник, 11 июня.
"Почему я иду в парламент? Хочу сделать с этой командой много вещей: повысыть зарплату, обеспечить дешевые кредиты и вернуть украденные у украинцев деньги. Вы знаете, сколько украли за пять лет из банковской системы? Полтриллиона гривен", – рассказал он.
Николай Савченко
Скриншот из видео
По словам Савченко, эта сумма сопоставима с пяти военными бюджетами. "Страна могла воевать пять лет за эти деньги", – добавил он.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ранее Гриценко представил команду, с которой пойдет на внеочередные парламентские выборы в Украине.
Список возглавил сам Гриценко, далее в топ-5 разместились лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.