ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
МирСпорт
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости экономики

"Украли полтриллиона": у Гриценко рассказали о масштабах потерь Украины за 5 лет

1.4тЧитать материал на украинском

В партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко заявили, что из банковской системы Украины за пять лет украли полтриллиона гривен.

Такую цифру озвучил экс-заместитель главы НБУ, экономист Николай Савченко в эфире программы "Свобода слова" во вторник, 11 июня.

"Почему я иду в парламент? Хочу сделать с этой командой много вещей: повысыть зарплату, обеспечить дешевые кредиты и вернуть украденные у украинцев деньги. Вы знаете, сколько украли за пять лет из банковской системы? Полтриллиона гривен", – рассказал он.

Новости
"Украинцы больше не верят": Гриценко мощно обратился к Гройсману перед выборами

Николай Савченко

Николай Савченко

Скриншот из видео

По словам Савченко, эта сумма сопоставима с пяти военными бюджетами. "Страна могла воевать пять лет за эти деньги", – добавил он.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ранее Гриценко представил команду, с которой пойдет на внеочередные парламентские выборы в Украине.

Список возглавил сам Гриценко, далее в топ-5 разместились лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Santi Amonito
Santi Amonito
Опять выплыл этот неудачник пан-атаман грыциян, обворовавший до нитки армию. И этот савченко такой же импотент. "Украли полтриллиона гривен" и он хочет поднять зарплаты - "логика" этого очередного популиста и мудозвона. Ну и рожи у этих зЭ-билов. Сюда еще не хватает тьмашенчихи, рвущей на себе последние лабутены лишь бы усесться в премьерское кресло - просто умалишенная от своей ущербной тяги. Выборы будут осенью - не ссы...Те.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel