Украл 100 млн: в деле топ-чиновника Укргазбанка произошел прорыв

Дело о присвоении 100 млн грн экс-заместителем председателя правления государственного Укргазбанка ушло в суд для рассмотрения по существу.

Об этом сообщается в Facebook Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. По данным OBOZREVATEL, речь идет об Алексее Омельяненко, которого подозревают в присвоении госсредств.

Отмечается, что правоохранители разоблачили преступную схему и собрали все доказательства причастности к преступлению экс-заместителя председателя правления банка.

Алексей Омельяненко FaceNews.ua

"Во время следствия правоохранители установили, что бывший заместитель председателя правления банковского учреждения реализовал преступную "схему" вместе с действующим на то время руководителем одной из дирекций АБ "Укргазбанк". Как было установлено, на протяжении 2008-2010 годов средства государственного банка были выведены через счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита на сумму 100 млн гривен", — сказано в сообщении полиции.

Отмечается, что еще одному подозреваемому по этому делу, руководителю одной из дирекций АБ "Укргазбанк", инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).

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