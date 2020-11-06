Украина получила 65 млрд грн: Шмыгаль рассказал о перевыполнении бюджета

Роман Груша Экономика 10:18, 6.11.2020 Обновлено: 11:26, 6.11.2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в октябре 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 65 млрд гривен.

Превышение выполнения плана – 8 млрд гривен или 15%. Об этом Шмыгаль сообщил на часе вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 6 ноября.

Однако по итогам 10 месяцев невыполнение бюджета составляет 1,6 млрд гривен.

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