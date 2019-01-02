Украину ждет прорыв в торговле с ЕС: Порошенко рассказал о новом документе

Украина с 1 января 2019 года получит мощный импульс в торговле с ЕС благодаря началу применения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

Об этом на своей странице в соцсети заявил президент Петр Порошенко. "С 1 января этого года ЗСТ (Зона свободной торговли – ред.) с ЕС получает новый мощный импульс из-за начала применения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения", – заявил глава государства.

Конвенция – инструмент, который устанавливает идентичные правила происхождения товаров, применяемые в рамках соглашений о свободной торговле между ее договаривающимися сторонами.

ЗСТ с ЕС

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Сейчас участниками Конвенции являются 25 сторон, а именно: ЕС, страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Косово, Македония, Марокко, Молдова, Палестина, Сербия, Сирия, Тунис, Турция, Украина, Фарерские острова и Черногория.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта 2017 года Украина ратифицировала Соглашение о ЗСТ с Канадой, которое будет действовать на протяжении семи лет и позволит украинскому бизнесу неплохо заработать.