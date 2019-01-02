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Украину ждет прорыв в торговле с ЕС: Порошенко рассказал о новом документе

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Украина с 1 января 2019 года получит мощный импульс в торговле с ЕС благодаря началу применения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения.

Об этом на своей странице в соцсети заявил президент Петр Порошенко. "С 1 января этого года ЗСТ (Зона свободной торговли – ред.) с ЕС получает новый мощный импульс из-за начала применения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения", – заявил глава государства.

Конвенция – инструмент, который устанавливает идентичные правила происхождения товаров, применяемые в рамках соглашений о свободной торговле между ее договаривающимися сторонами.

ЗСТ с ЕС

ЗСТ с ЕС

Новости
Украина решила подписать соглашение о ЗСТ с одной из стран Европы

Сейчас участниками Конвенции являются 25 сторон, а именно: ЕС, страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Косово, Македония, Марокко, Молдова, Палестина, Сербия, Сирия, Тунис, Турция, Украина, Фарерские острова и Черногория.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта 2017 года Украина ратифицировала Соглашение о ЗСТ с Канадой, которое будет действовать на протяжении семи лет и позволит украинскому бизнесу неплохо заработать.

Читайте все новости по теме "ЗСТ Украины и ЕС" на OBOZREVATEL.

Тема
ЗСТ Украины и ЕС
Место
Украина
Теги
ЕСВсемирная торговая организация (ВТО)
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andrei andrei
andrei andrei
Турция то как затесаоась в этот перечень неудачников? Да, мощно! Запануют хохлики по взрослому 😁
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Где тонко - там и рвётся. :-)))))
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Импульс ещё даже больше чем Евроассоциация?!
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