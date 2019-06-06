Украину ждет новый курс доллара: озвучен прогноз на 2019 год

Курс доллара в Украине до конца лета продержится возле отметки 27 грн/$, к осени ожидается небольшая сезонная девальвация.

Подробный прогноз относительно курса американской валюты в 2019 году озвучил в эфире ObozTV экономист Виктор Скаршевский.

По его словам, нынешние колебания курса не следует расценивать как панику или резкую девальвацию гривни.

"Если посмотреть, что происходит в обменниках, сейчас обменный курс двухмесячной давности – на уровне начала апреля. Идут колебания в рамках разумного. Сейчас курс составляет в среднем 27 грн/$, а в бюджете он предусмотрен до конца года на уровне 29,4 грн/$. Все идет в рамках запланированного. Если посмотреть на последние три года, курс все время находился в пределах 26-28 грн/$. Сейчас ничего критического не происходит", – заверил экономист.

По его словам, в течение лета курс гривни еще может укрепиться до 26,5 грн/$: "Мы находимся в периоде, когда больше идет стимулов на укрепление, чем на ослабление гривни – это ближайшие два месяца. То, что за последнюю неделю она ослабилась – это краткосрочные факторы".

"За последний месяц гривня укрепилась больше чем на 1 грн/$. Заходили нерезиденты-спекулянты на рынок ОВГЗ, покупали облигации внутреннего государственного займа под 20% годовых, заводя под это валюту. Они завели порядка 600-700 млн долларов за этот месяц, потому и гривня подорожала. А с прошлой недели резиденты решили, что больше не будут вкладываться в ОВГЗ, больше валюты не заходит. Поэтому уменьшилось предложение валюты и пошла постепенно девальвация", – объяснил Скаршевский.

Эксперт отметил, что на девальвацию влияют и другие факторы – на этой неделе дочки иностранных компаний выводят дивиденды из Украины, что также вызвало повышенный спрос на валюту.

Скаршевский спрогнозировал, что ближе к осени начнется сезонная девальвация и увеличится спрос на валюту, поскольку начнется сбор урожая, а также необходимо будет закупать больше энергоносителей перед отопительным сезоном.

"К концу лета это может быть порядка 28-28,5 грн/$ с учетом выхода нерезидентов из Украины. К концу года – в пределах 29-30 грн/$, если не будет резкого снижения мировых цен на основные украинские экспортные товары – металл, руду и зерно", – отметил он.

rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство экономического развития и торговли опубликовало прогноз, согласно которому в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. В 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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