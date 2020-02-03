Украину ждет масштабный ремонт дорог: какие трассы построят в 2020 году

Кабинет министров Украины объявил о планах построить и отремонтировать в 2020 году не менее 4 тыс. км дорог местного и государственного значения.

Где и какие дороги намерено строить правительство Алексея Гончарука, рассказал в эфире ObozTV эксперт в транспортной сфере, бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава.

Как сообщил Кава, международные финансовые организации выделят Украине 900 млн евро, которые будут направлены на строительство северного объезда города Львов протяженностью 22,5 км.

"Это позволит существенно улучшить сообщение многих городов Украины с Польшей. Сейчас, если люди подъезжают ко Львову со стороны Тернополя или Ривне, для того, чтобы попасть на одну из дорог в направлении Польши, надо ехать южным полукругом около 45 км. Эта дорога имеет две, в некоторых случаях три полосы. Там постоянно возникают заторы. Для того, чтобы проехать эти 45 км, как правило нужен час-час двадцать. По северному объезду можно будет проехать за 10 мин", – рассказал он.

По словам эксперта, в планах Кабмина заложено немного дорог, которые могут быть построены с нуля в течение 2020 года.

"Это северный объезд города Ривне протяженностью 8 км, это южный объезд города Берегово в Закарпатской области, это достройка объездной дороги в городе Дунаевцы в Хмельницкой области на участке трассы Н-03 между Хмельницким и Черновцами. Важные объекты действительно дадут хороший социальный эффект, и они могут быть построены в течение этого года", – отметил Кава.

Бывший замминистра рассказал, что за счет средств международных доноров начнется строительство объездов вокруг Львова и Тернополя. Но эти объекты более масштабны, потому вряд ли будут достроены в 2020 году.

Помимо нового строительства, в Кабмине планируют реконструкцию ряда автодорог. Повышение дороги до первой категории предусматривает строительство минимум двух полос в каждую сторону с распределительной частью.

"Работы по реконструкции будут выполняться на северном объезде Житомира. Этот проект был начат в начале прошлого года, там работает большая китайская компания "Синогидро". До конца этого года она должна завершить реконструкцию. По сути, от Киева до Ривне будет полностью четыре полосы движения, по две в каждую сторону. Объезд Житомира был узким местом", – рассказал эксперт.

"В этом году планируется завершить реконструкцию трассы М-03 от Борисполя до Полтавы. Там около 300 км. Работы будут сконцентрированы на участке от Лубен до Полтавы. В прошлом году завершили реконструкцию объезда Лубен, сейчас там четыре полосы вместо двух, люди экономят около 10 мин на этом проезде. И от Лубен до Полтавы также будет полностью 4 полосы", – сообщил он.

Также бывший замминистра отметил, что в городе Решетиловка, 30 км не доезжая до Полтавы, начнется ответвление на трассу Н-31 в направлении Днепра. В результате жители Днепра, Запорожья и южной части Донецкой области получат качественное сообщение со столицей.

"Что касается продолжения скоростного шоссе на 4 полосы от Запорожья до Мариуполя, то это абсолютно не имеет никакого смысла, потому что сейчас это тупиковое направление, и вкладывать десятки миллиардов гривен в эту дорогу никакого смысла нет", – заключил Кава.

dnpr.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал в Украине уже с 1 марта масштабное строительство дорог. По его словам, правительство намерено отремонтировать и построить за год не менее 4 тыс. км дорог местного и государственного значения. Для этого в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн.

Также Кабмин намерен отказаться от ямочного ремонта дорог, что позволит ликвидировать популярную схему расхищения бюджетных денег.

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