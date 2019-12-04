Украину ждет коллапс с пенсиями: у Гончарука нашли решение

Кабинет министров Украины утвердил новые тарифы на доставку пенсий и денежных выплат.
В частности, новые тарифы в городах составят 1,15% суммы. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
В то же время в селах и поселках городского типа доставка пенсий обойдется украинцам в 2,3% от суммы выплаты.
По словам Гончаренко, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 4 декабря. Таким образом, Кабинет министров отреагировал на угрозы "Укрпочты" прекратить доставку пенсий украинцам.
Одновременно с этим правительство добавило 283 млн гривен Пенсионному фонду на выплату субсидий в денежной форме. Изначально запланированной суммы в 10 млрд гривен не хватило.
Кабинет министров отреагировал на угрозы "Укрпочты" прекратить доставку пенсий украинцам
Как сообщал OBOZREVATEL:
Еще в 2018 году генеральный директор "Укрпочты" заявлял, что с 1 января 2019 года компания больше не будет доставлять пенсии, поскольку это экономически невыгодно.
После этого в Кабмине заявили, что не допустят прекращения доставки пенсий, а также предложил уволиться менеджменту украинского государственного оператора почтовой связи.
В итоге президент предложил Кабинету министров выделить 500 млн гривен из государственного бюджета, чтобы обеспечить "Укрпочте" компенсацию расходов на доставку пенсий.
Однако уже летом 2019 года директор "Укрпочты" вновь заявил, что компания прекратит доставку пенсий с 1 января 2020 года, если не будет выполнено условие предоставления экономически обоснованного или рыночного тарифа со стороны правительства и Пенсионного фонда.
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