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4 декабря • обновлено в 13:36
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Украину ждет коллапс с пенсиями: у Гончарука нашли решение

5.5т
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Кабинет министров Украины утвердил новые тарифы на доставку пенсий и денежных выплат.

В частности, новые тарифы в городах составят 1,15% суммы. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В то же время в селах и поселках городского типа доставка пенсий обойдется украинцам в 2,3% от суммы выплаты.

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По словам Гончаренко, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 4 декабря. Таким образом, Кабинет министров отреагировал на угрозы "Укрпочты" прекратить доставку пенсий украинцам.

Одновременно с этим правительство добавило 283 млн гривен Пенсионному фонду на выплату субсидий в денежной форме. Изначально запланированной суммы в 10 млрд гривен не хватило.

Кабинет министров отреагировал на угрозы "Укрпочты" прекратить доставку пенсий украинцам

Кабинет министров отреагировал на угрозы "Укрпочты" прекратить доставку пенсий украинцам

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Накопительная пенсионная система Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
Накопительная пенсия Укрпочта
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Хо Хол
Хо Хол
Хорошая новость)
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1
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Исаенко Оксана
Исаенко Оксана
Луковникова Елена, был олигархический переворот, а людей как всегда использовали в темную
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0
Луковникова Елена
Луковникова Елена
Хо Хол, а за что стоял майдан?)))
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