Украину ждет коллапс с пенсиями: у Гончарука нашли решение

Кабинет министров Украины утвердил новые тарифы на доставку пенсий и денежных выплат.

В частности, новые тарифы в городах составят 1,15% суммы. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В то же время в селах и поселках городского типа доставка пенсий обойдется украинцам в 2,3% от суммы выплаты.

По словам Гончаренко, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 4 декабря. Таким образом, Кабинет министров отреагировал на угрозы "Укрпочты" прекратить доставку пенсий украинцам.

Одновременно с этим правительство добавило 283 млн гривен Пенсионному фонду на выплату субсидий в денежной форме. Изначально запланированной суммы в 10 млрд гривен не хватило.

Кабинет министров отреагировал на угрозы "Укрпочты" прекратить доставку пенсий украинцам

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