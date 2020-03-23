Украину завалил фальшивый мед, повышающий риск рака: результаты исследования

В Украине четверть всего добываемого меда отправляют на экспорт. Остальная же часть не проходит проверку качества на европейские стандарты и попадает на полки магазинов в нашей стране.

В мед, который не отправляют за границу, добавляют сиропы и антибиотики. А продукт, который продается на рынках вообще не проходит тестов качества. Об этом говорится в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Все, что продается на стихийных рынках, эта продукция не проходит никакого контроля, к сожалению. Вообще не проходит никакого контроля", – предупредила бывшая руководительница Минагрополитики Ольга Трофимцева.

Мед

Журналисты отобрали по стране 29 образцов меда, чтобы проверить в лаборатории во Львове и в Киевской лаборатории института пчеловодства.

"Мы не можем говорить о фальсификации. Только с помощью немецкой лаборатории. Только они могут дать заключение, что это именно фальсификат", – пояснила заведующая лабораторией качества научного центра Института пчеловодства Людмила Лазарева.

В Бремене (Германия) был проведен анализ образцов украинского меда, который показал, что из 29 образцов – в 12 чужеродные сахара.

"Эти результаты могут быть причиной кормления пчел сахаром. Пасечник должен знать это. И знать, как избегать этих примесей в меде. Другая причина – это преднамеренное примешивания сиропов чтобы получить больше меда. 5%, 10%, 20% чтобы увеличить прибыль", – отмечает сотрудник лаборатории Курт-Питер Резке.

Курт-Питер Резке Скриншот

Кроме того, результаты в украинской лаборатории показали, что в большинстве образцов превышено содержимое оксиметилфурфурола – опасного канцерогена, который может вызвать рак.

Ученые пояснили, что уровень канцерогена растет, если мед разогревать выше 40 градусов. А так часто делают, чтобы дешевый мед из подсолнечника или рапса стал похожим на липовый.

"В некоторых образцах, как вот в этом импортном бразильского происхождения, вообще не найдено пыльцы. Антибиотики, запрещенные как в Европе, так и в нас, львовская лаборатория обнаружила только в меде пасечников. У промышленников – нет", – говорится в сюжете.

Общий результат показал, что в Украине из 29 образцов в 13 – мед не отвечал нормам качества и безопасности. В 5 образцах нашли антибиотики, в 12 – сахарные сиропы, а некоторых пробах нашли все одновременно. Итого лишь в 7 банках оказался натуральный мед.

"Но так мы считали до тех пор, пока не присмотрелись к маркировке. На этикетках написано: мед акациевый. Заплатили мы за него как за акацию, но результаты экспертизы показали – это разнотравье, вдвое более дешевый сорт меда. То есть в итоге только один пасечник с харьковского рынка не обманывает потребителей", – подытожили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среди производимого сливочного масла каждая пятая пачка оказалась фальсификатом.

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