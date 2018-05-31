Украину предупредили о последствиях запуска "Северного потока-2"

Украину может ждать резкое падение объемов транзита газа после запуска российского проекта "Северный поток-2", если Киев не сделает сейчас понятное и заслуживающие доверия предложение европейским партнерам и "Газпрому".

"Это будет означать, к сожалению, негативный сценарий: что на горизонте нескольких лет резко снизятся объемы транзита, может, даже к нулю", – заявил словацкий эксперт по энергетике и член Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабинете министров Украины Карел Хирман в интервью "Апострофу".

По его словам, в таком случае Украина потеряет доходы от транзита, которые составляют примерно 2-3 млрд долларов в год.

При этом сейчас "Газпром" предварительно предлагает Украине согласиться на транзит лишь 15 млрд кубометров газа.

"Это предложение неинтересно Украине, поскольку расходы на перекачку таких объемов выше, чем доходы от этого. Такое несерьезное предложение Украина, конечно, принять не может, и это понимают в Европе", – резюмировал Хирман.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.