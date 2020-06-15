Украину предостерегли от внедрения второго уровня пенсионной реформы

Общеобязательное накоплениу пенсий или второй уровень пенсионной системы имеет ряд недостатков. Как показывает опыт других стран, пользу от него получил финансовый сектор, но не граждане. Такое мнение координатора Международной организации труда Сергея Савчука приводит 24 канал.

По словам Савчука, первыми на общеобязательные накопительные пенсии еще в 1980-х годах начали переходить некоторые страны Латинской Америки: Чили, Перу, Аргентина, Колумбия и другие. За ними внедрять второй уровень пенсионной системы взялись в 14 странах Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии.

При этом, к 2018 году 18 стран из 30-ти, где действовала приватизация пенсионной системы (так называют общеобязательное накопление пенсий), решили от нее отказаться.

"Ни тогдашние, ни будущие пенсионеры декларируемой пользы от внедрения второго уровня не получили. Все финансовые риски были перенесены с государства на отдельных людей", - отметил Савчук.

К недостаткам полной или частичной приватизации пенсий координатор МОТ относит то, что уровень охвата пенсиями не увеличился, а остался на том же уровне, или уменьшился. При этом размер пенсионных выплат сократился, одновременно возросло гендерное неравенство и неравенство в доходах. Передача управления в частные фонды вторичной системы стоила немалых средств, а их административные расходы значительно превышали расходы государственного пенсионного фонда. При этом застрахованные граждане, которые хотели перейти с одного частного фонда в другой, несли непомерные расходы. И самое главное – государство в результате перехода ко второму уровню пенсионной системы теряло рычаги управления, ведь регуляторные и надзорные функции перешли в частные пенсионные фонды.

По мнению Савчука, проанализированные данные стран, которые внедряли второй уровень пенсионной системы, не дают оснований для оптимизма в том, что в Украине результат будет лучше, чем у них. Более того, с высокой вероятностью, все проблемы, с которыми столкнулись эти страны, в полной мере коснутся и нашего государства.