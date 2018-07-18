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МирСпорт

"Украину не устраивает": в "Нафтогазе" гневно высказались о переговорах с "Газпромом"

2.8тЧитать новость на украинском

Первый раунд переговоров между Украиной, Европейским Союзом и Россией нельзя назвать успешным из-за неконструктивной позиции российской стороны.

Такое мнение высказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, отметив, что таким образом РФ пытается прикрыть политизацию строительства газопровода "Северный поток-2".

"Мол, мы цивилизованно договариваемся, предлагаем Украине "мировое соглашение", поэтому препятствий для строительства не должно быть. Не говоря уже о том, что мировое соглашение - лишь попытка ревизовать невыгодные для РФ решение Стокгольма, вся нынешняя политика Москвы в энергетической сфере сводится к мантре "дайте нам достроить трубу, а там посмотрим". Ни Украину, ни европейцев такой подход устроить не может", - передает его слова пресс-служба компании в Facebook.

По его мнению, "Газпром" будет делать все, чтобы затянуть переговоры по контракту на транзит газа.

"И сейчас, когда Газпром проиграл и хочет говорить о мировом соглашении, это просто трата времени. Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для "Северного потока-2", - отметил Коболев.

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По словам Коболева, на переговорах фактически согласовали с представителями Европейской Комиссии подход, что новый контракт должен регулироваться европейским правом.

"Без его применения на украинском рынке газа любой контракт с "Газпромом" просто не имеет смысла. Очень важно донести европейским партнерам и всему миру, что этот процесс нельзя считать индульгенцией для строительства Северного потока-2", сказал глава "Нафтогаза".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович заявил об успешном первом этапе переговоров между Украиной, ЕС и РФ.

Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Объекты
Нафтогаз УкраиныГазпром
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Igraev Alex
Igraev Alex
Скалы, дядя Вова два раза не предлагает) Не устраивает - будете х сосать)
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Русский Солдат
Русский Солдат
О нет, хохлики. Время ставить условия прошло.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Я вааще считаю, что перегововы с Цеевропой нахер не нужны!
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Исаев Максим, просто ЕС не хочет лишние три лярда на прокорм воинствующих цеевропейских голодранцев выделять, поэтому и хочет транзит оставить
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