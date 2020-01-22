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22 января • обновлено в 18:02
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Украину наводнили фальшивые гривни: как отличить от настоящих

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В Украине выявили новый вид подделок наличной гривни – фальшивки номиналом 200 гривен образца 2007 года высокого качества.

Их не отличают от подлинных кассиры торговых сетей, и привозят в банки, сообщает "Страна" со ссылкой на внутреннюю переписку Национального банка.

"Такие подделки выявляются банками среди инкассированной наличности, поступающей от предприятий торговли. Поддельные банкноты представляют потенциальную опасность, прежде всего, для населения и кассиров предприятий торговли", – отметили в НБУ.

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При этом на фальшивых двухсотках, которые подделывали под серию 2007 года, указан неправильный год выпуска – 2014. Они изготовлены на качественной специальной защищенной бумаге.

Однако есть несколько ключевых элементов, которые позволяют распознать фальшивку. В частности:

  • Все изображения на банкноте выполнены цветной струйной печатью – цвета приближены к цветам настоящих банкнот.

  • Рельефность элементов печати чувствуется на ощупь, имитированы тиснением бумаги. Деформация бумаги не совпадает с печатными изображениями.

  • Ультрафиолетовая защита имитирована, цвета изображений приближены к оригиналу.

  • Эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового обозначения номинала "200" на лицевой стороне банкноты не имитирован.

  • Части сквозного элемента (цифровое обозначение номинала "200") при рассмотрении банкноты против света в большинстве подделок совпадают.

  • Латентное изображение в виде цифрового обозначения номинала "200" не имитировано.

  • Микротексты частично читаются.

В Украине выявили новый вид подделок наличной гривни – фальшивки номиналом 200 гривен образца 2007 года высокого качества

В Украине выявили новый вид подделок наличной гривни – фальшивки номиналом 200 гривен образца 2007 года высокого качества

"Страна"

В Украине выявили новый вид подделок наличной гривни – фальшивки номиналом 200 гривен образца 2007 года высокого качества

В Украине выявили новый вид подделок наличной гривни – фальшивки номиналом 200 гривен образца 2007 года высокого качества

"Страна"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты.

Руководство Национального банка разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Теги
гривня Национальный банк Украины
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Shymskaja Elvira
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