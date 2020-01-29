Главная Новости
29 января • обновлено в 12:52
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Украину наводнили фальшивые деньги: НБУ объяснил, как отличить от настоящих

1.5т
Читать материал на украинском

Национальный банк Украины сообщил, что есть ряд способов отличить настоящие деньги от поддельных.

В частности, эксперт НБУ Михаил Луценко озвучил основные аспекты, на которые в первую очередь нужно обращать внимание на примере купюры номиналом 200 гривен. Об этом свидетельствует информация на YouTube-канале регулятора.

Новости
Украину наводнили фальшивые доллары: как не стать жертвой мошенников

Отличить фальшивые гривни от настоящих можно благодаря:

  • Материалу печати. Бумага, на которой напечатана подделка, тактильно отличается от настоящей банкнотной бумаги.

  • Водному знаку. При рассмотрении подделки на свет можно заметить, что имитированный в подделке водяной знак отличается от настоящего отсутствием объема и светлого элемента.

  • Оптическому изменению защитного элемента. При изменении угла наклона число "200" в правом нижнем углу купюры должно изменять свой цвет, чего не происходит с поддельной купюрой.

  • Отсутствию инфракрасной и магнитной защиты. Такие подделки гарантированно определяются при машинной обработке наличности.

Национальный банк Украины сообщил, что есть ряд способов отличить настоящие деньги от поддельных

Национальный банк Украины сообщил, что есть ряд способов отличить настоящие деньги от поддельных

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты.

Руководство Национального банка разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Виктор Калиненко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
А как ее наводнили фальшивые слуги народа…
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги