Украину наводнили фальшивые деньги: НБУ объяснил, как отличить от настоящих

Национальный банк Украины сообщил, что есть ряд способов отличить настоящие деньги от поддельных.

В частности, эксперт НБУ Михаил Луценко озвучил основные аспекты, на которые в первую очередь нужно обращать внимание на примере купюры номиналом 200 гривен. Об этом свидетельствует информация на YouTube-канале регулятора.

Отличить фальшивые гривни от настоящих можно благодаря:

Материалу печати. Бумага, на которой напечатана подделка, тактильно отличается от настоящей банкнотной бумаги.

Водному знаку. При рассмотрении подделки на свет можно заметить, что имитированный в подделке водяной знак отличается от настоящего отсутствием объема и светлого элемента.

Оптическому изменению защитного элемента. При изменении угла наклона число "200" в правом нижнем углу купюры должно изменять свой цвет, чего не происходит с поддельной купюрой.

Отсутствию инфракрасной и магнитной защиты. Такие подделки гарантированно определяются при машинной обработке наличности.

Национальный банк Украины сообщил, что есть ряд способов отличить настоящие деньги от поддельных

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты.

Руководство Национального банка разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.

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