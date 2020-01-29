Украину наводнили фальшивые деньги: НБУ объяснил, как отличить от настоящих

Национальный банк Украины сообщил, что есть ряд способов отличить настоящие деньги от поддельных.
В частности, эксперт НБУ Михаил Луценко озвучил основные аспекты, на которые в первую очередь нужно обращать внимание на примере купюры номиналом 200 гривен. Об этом свидетельствует информация на YouTube-канале регулятора.
Отличить фальшивые гривни от настоящих можно благодаря:
Материалу печати. Бумага, на которой напечатана подделка, тактильно отличается от настоящей банкнотной бумаги.
Водному знаку. При рассмотрении подделки на свет можно заметить, что имитированный в подделке водяной знак отличается от настоящего отсутствием объема и светлого элемента.
Оптическому изменению защитного элемента. При изменении угла наклона число "200" в правом нижнем углу купюры должно изменять свой цвет, чего не происходит с поддельной купюрой.
Отсутствию инфракрасной и магнитной защиты. Такие подделки гарантированно определяются при машинной обработке наличности.
Национальный банк Украины сообщил, что есть ряд способов отличить настоящие деньги от поддельных
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты.
Руководство Национального банка разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!