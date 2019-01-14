Украину наводнили фальшивые деньги: как не стать жертвой мошенников

Украину наводнили фальшивые деньги – подделки изымали даже из банкоматов и касс. Современные фальшивомонетчики научились обманывать терминалы и детекторы валют, которые используют в супермаркетах.

Чтобы не купить фальшивку, необходимо проверять купюры. Защитные элементы можно рассмотреть "на глаз", а повторить их могут не все фальшивомонетчики, говорится в публикации OBOZREVATEL.

В частности, на банкнотах номиналом 100 и 500 гривен есть "оконная" защитная лента – она имеет соответствующий цвет (на банкноте номиналом 100 гривен – темно-серый, номиналом 500 гривен – коричневый) и ярко выраженный кинематический эффект. Лента содержит изображение номинала банкноты и графического знака гривни. При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты.

Также эксперты рекомендуют покупать валюту в банках. У финучреждений есть больше возможностей обнаружить ненастоящие деньги. При покупке или снятии валютного депозита каждую купюру стоит внимательно рассмотреть сразу на месте. Если есть сомнения – можно требовать отправить купюру на экспертизу или заменить ее на другую.

Прежде чем покупать доллары в пункте обмена, стоит проверить наличие лицензии от Национального банка. В Украине, только по официальной информации НБУ, обнаружили более 200 нелегальных обменников. Их перечень можно увидеть на сайте регулятора.

Также при покупке валюты вам обязаны выдать чек. Если никакого документа, подтверждающего покупку, вам не дают, лучше всего отказаться от такой операции.

НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты. Руководство Национального банка разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.

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