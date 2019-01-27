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''Украину бросили на растерзание'': Польша разгромила ЕС за поддержку ''Северного потока-2''

4.8тЧитать материал на украинском

Страны Европейского Союза, которые поддерживают проект строительства российского газопровода "Северный поток-2", такими действиями "бросают Украину на растерзание".

С таким жестким заявлением выступил глава Сейма Республики Польша Марек Кухцинский в ходе XII Форума "Европа-Украина" в Ряшеве, передают "Аргументы и факты" со ссылкой на "Польское радио".

Он подчеркнул, что в случае запуска газопровода поставки газа через Украину или сократятся, или будут серьезно урезаны, что нанесет серьезный удар по украинской экономике, лишив ее миллиардов долларов и сорвав рост ВВП на ближайшие годы.

Кухцинский обвинил эти страны, в том числе Германию, в недальновидности, заявив, что попытка договориться одновременно и о новом транзитном пути и о сохранении транзита как минимум нелогична.

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"Ведь известно, что строительство газопровода, а позже и еще одного, означает согласие на то, чтобы Украина стала несамостоятельной, что ее бросили на растерзание", — сказал глава польского Сейма.

"Позиция России в этом контексте является наибольшей опасностью. Это удар против Центральной Европы, а также - балканских стран", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно власти Германии сделали пугающее заявление по ''Северному потоку-2'', призвав не вмешиваться в процесс реализации российского газопровода.

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Место
Польша
Тег
Северный поток - 2
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CARGO 100
CARGO 100
Через Польшу тоже газ не пойдёт, но паны беспокоятся о ВВП Украины ...
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Ну так скиньтесь и спасите Украину, адвокаты.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Надо писать так: Польша разгромила ЕС, Меркель в шоке, Макрон уже в бункере, а Газпром уже готов платить за украинский транзит в 100 раз больше, а за моральный ущерб Путин выплатит каждому украинцу по мильёну гривен
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