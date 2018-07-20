Украинцы заплатят за газ в два раза больше: Кабмин подготовил новое решение

В Украине норматив на газ могут увеличить с 4,4 до 8,8 куб.м для тех, кто использует голубое топливо только для приготовления пищи. Если сейчас семья из четырех человек по нормативу платит 92 грн, то после возможного нововведения – 182,1 грн.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, соответствующий проект постановления №203 разработало Министерство энергетики и угольной промышленности. По газовым нормам платят те семьи, которые не установили счетчики. Сейчас, по данным ведомства, таких в Украине больше 3,3 млн.

В Минэнерго уверены: украинцы отказываются от приборов учета так как без счетчиков можно платить меньше. Согласно данным "Нафтогаза", которые также подтверждает профильный регулятор, в среднем украинцы, которые используют только газовую плиту, тратят 7,2 куб. м газа на человека. Если нет горячей воды, но есть плита – 10,58 куб.м, а если есть и плита, и водонагреватель – 22,61 куб.м. Действующие нормативы почти на 50% ниже: только на плиту – 4,4 куб. м, на плиту при отсутствии горячей воды – 7,1 куб.м, на плиту и бойлер – 14 куб. м.

В Минэнерго предлагают установить с сентября по март норматив на плиту 8,8 куб. м на человека. А тем, кто использует газ не только для приготовления пищи, но и подогрева воды, придется в пиковые месяца оплачивать 25 куб.м.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, как и когда в Украине могут пересмотреть тариф на газ.