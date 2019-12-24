Украинцы заплатят за газ меньше: Гончарук пообещал снизить тариф

В Украине благодаря решению правительства коммунальные платежи за тепло в декабре могут быть снижены на 30%.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По словам политика, сумма платежей после корректировки с учетом рыночной цены может снизиться на 300-400 грн.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук

"Правительство сегодня приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Это результат совместной работы нашей команды и президента Украины Владимира Зеленского. С сегодняшнего дня теплопоставщики могут перечислить платежки. По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%", – заявил политик.

При этом Гончарук подчеркнул, что региональные власти на местах получили в руки все необходимые механизмы, чтобы провести корректировку и перерасчет цены на газ. Это позволит учесть разницу между рыночной ценой на газ и ценой, которая сейчас заложена в тарифах, отметил он.

"По нашим подсчетам, уже в декабре, если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей "платежке" на 300-400 грн меньше. Это очень ощутимо", – уточнил Гончарук.

При этом премьер-министр отметил, что в дальнейшем ответственность за изменения цен в платежках украинцев лежит на главах городов и органов местного самоуправления. Это позволит украинцам "ощутить разницу уже сейчас, а не через 5 лет", подчеркнул чиновник.

Стоит отметить, что сейчас цена газа для населения составляет порядка 6,9 тысячи гривен за тысячу кубометров. При этом на январь-апрель 2020 года цена с учетом стоимости транспортировки может составить вплоть до 8 тысяч.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Гончарук заявил, что цена на газ для украинцев нынешней зимой увеличиваться не будет.

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