Украинцы "за" или "против"? Шустер удивил неожиданными опросами по рынку земли

Большинство украинцев выступили против того, чтобы сельскохозяйственная земля стала товаром.

Об этом стало известно по результатам опроса зрителей в студии ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 20 декабря.

Инициатором опроса стала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. На ее вопрос 67% дали отрицательный ответ, остальные 33% хотят, что с/г земля была товаром.

Опрос по рынку земли

Затем прозвучал вопрос уполномоченного президента Украины по вопросам земли Романа Лещенко: "Готовы ли вы владеть, пользоваться и распоряжаться собственной землей с/г назначения?"

Теперь уже против выступили лишь 23%, остальные 77% ответили "да".

Опрос по рынку земли

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, все фракции и группы Верховной Рады договорились о совместной подготовке законопроекта об обороте земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению.

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