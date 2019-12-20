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21 декабря • обновлено в 00:19
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Украинцы "за" или "против"? Шустер удивил неожиданными опросами по рынку земли

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Большинство украинцев выступили против того, чтобы сельскохозяйственная земля стала товаром.

Об этом стало известно по результатам опроса зрителей в студии ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 20 декабря.

Инициатором опроса стала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. На ее вопрос 67% дали отрицательный ответ, остальные 33% хотят, что с/г земля была товаром.

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Опрос по рынку земли

Опрос по рынку земли

Затем прозвучал вопрос уполномоченного президента Украины по вопросам земли Романа Лещенко: "Готовы ли вы владеть, пользоваться и распоряжаться собственной землей с/г назначения?"

Теперь уже против выступили лишь 23%, остальные 77% ответили "да".

Опрос по рынку земли

Опрос по рынку земли

Иллюстрация

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, все фракции и группы Верховной Рады договорились о совместной подготовке законопроекта об обороте земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению.

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Темы
Рынок земли в Украине Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Юлия Тимошенко Савик Шустер
Место
Украина
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