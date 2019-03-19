Украинцы в марте получили от государства 5,7 млрд на руки: что об этом известно

Украинцы по состоянию на вторник, 19 марта, получили субсидии в наличной форме на общую сумму 5,7 млрд гривен.

Об этом во время селекторного совещания рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН. "На сегодняшний день общая сумма начисленных наличными субсидий составляет почти 5,7 млрд гривен. Отмечу, что никакой не дополнительный ресурс, это не дополнительные расходы из госбюджета Украины. В Государственном бюджете предусмотрено 5,8 млрд гривен на всю систему финансирования субсидий в 2019 году. Поэтому это текущие выплаты", - рассказал вице-премьер.

По его словам, сейчас 1,7 млрд гривен перечислено в систему "Ощадбанка", и из них уже выплачено 900 млн гривен.

По его словам, для системы выплат денежных субсидий через Пенсионный фонд было предусмотрено около 4 млрд гривен, на сегодня уже выплачено 3 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

До конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий;

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий, а наличный запустили уже с 1 марта.

Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

При этом для того, чтобы остаться без помощи, достаточно иметь задолженность по коммуналке в размере от 340 грн как минимум за один месяц.

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