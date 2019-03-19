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Украинцы в марте получили от государства 5,7 млрд на руки: что об этом известно

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Украинцы по состоянию на вторник, 19 марта, получили субсидии в наличной форме на общую сумму 5,7 млрд гривен.

Об этом во время селекторного совещания рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН. "На сегодняшний день общая сумма начисленных наличными субсидий составляет почти 5,7 млрд гривен. Отмечу, что никакой не дополнительный ресурс, это не дополнительные расходы из госбюджета Украины. В Государственном бюджете предусмотрено 5,8 млрд гривен на всю систему финансирования субсидий в 2019 году. Поэтому это текущие выплаты", - рассказал вице-премьер.

По его словам, сейчас 1,7 млрд гривен перечислено в систему "Ощадбанка", и из них уже выплачено 900 млн гривен.

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По его словам, для системы выплат денежных субсидий через Пенсионный фонд было предусмотрено около 4 млрд гривен, на сегодня уже выплачено 3 млрд гривен.

Украинцы в марте получили от государства 5,7 млрд на руки: что об этом известно

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Тема
Монетизация субсидий
Персона
Павел Розенко
Место
Украина
Тег
субсидии
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