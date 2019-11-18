Сколько украинцы тратят на продукты: озвучена внушительная сумма

В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен.
Самая большая статья расходов – покупка мяса, свидетельствует ежеквартальное исследование Государственной службы статистики о денежных расходах домохозяйств.
В частности, на мясные изделия украинцы тратят около 25% от указанной суммы в месяц.
Еще 15% расходов украинских семей приходится на хлеб, 12% – на молоко, сыр и яйца.
Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля.
В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заработали новые правила маркировки продуктов, чтобы потребитель мог точно знать, что покупает.
Теперь на каждое утверждение должно быть подтверждение. К примеру, что продукт не содержит ГМО должно доказать лабораторное исследование.
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