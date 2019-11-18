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18 ноября • обновлено в 14:12
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Сколько украинцы тратят на продукты: озвучена внушительная сумма

1.7т
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В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен.

Самая большая статья расходов – покупка мяса, свидетельствует ежеквартальное исследование Государственной службы статистики о денежных расходах домохозяйств.

В частности, на мясные изделия украинцы тратят около 25% от указанной суммы в месяц.

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Еще 15% расходов украинских семей приходится на хлеб, 12% – на молоко, сыр и яйца.

Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля.

В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен

В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заработали новые правила маркировки продуктов, чтобы потребитель мог точно знать, что покупает.

Теперь на каждое утверждение должно быть подтверждение. К примеру, что продукт не содержит ГМО должно доказать лабораторное исследование.

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Читайте все новости по теме "Качество продуктов в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Темы
Качество продуктов в Украине Цены на продукты
Место
Украина
Тег
продукты
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коршун федот
коршун федот
Мон.гол.оиды - бясплатно ягель собЯрають. Это , конечно , плюс. Но опять же - бояра дорогая, да зимой жо.па к очку примепрзаеть-это, минус
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
коршун федот, я в неделю трачу больше чем вся твоя зарплата, дурачок
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
а я в день больше косаря рублей, зато доедаю последнего ежика)))
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украинцы должны меньше есть, но больше работать - это евро стандарты.
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