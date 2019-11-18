Сколько украинцы тратят на продукты: озвучена внушительная сумма

В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен.

Самая большая статья расходов – покупка мяса, свидетельствует ежеквартальное исследование Государственной службы статистики о денежных расходах домохозяйств.

В частности, на мясные изделия украинцы тратят около 25% от указанной суммы в месяц.

Еще 15% расходов украинских семей приходится на хлеб, 12% – на молоко, сыр и яйца.

Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля.

В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заработали новые правила маркировки продуктов, чтобы потребитель мог точно знать, что покупает.

Теперь на каждое утверждение должно быть подтверждение. К примеру, что продукт не содержит ГМО должно доказать лабораторное исследование.

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