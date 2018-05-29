Украинцы тратят лишнее: стало известно, как субсидия влияет на потребление газа

Украинцы, у которых есть субсидия, расточительнее потребляют газ, потому что имеют ограниченную мотивацию к сбережению ресурса.

О причинах растрат рассказал заместитель начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза Украины" Алексей Хабатюк для "Экономической правды".

"Программа выплаты субсидий неэффективна. Граждане, Которые получают такую ​​помощь, тратят на 20% газа больше, чем их соседи, которые платят за топливо полную цену. Выход есть: изменение социальных нормативов и денежная монетизация", – рассказал Хабатюк.

Отмечается, что идея низких цен на энергетические ресурсы как механизм социальной защиты имеет низкую адресность, потому что "социальная цена" предоставляется всем потребителям.

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"Например, установленные правительством через механизм специальных обязанностей цены на газ для населения ниже рыночных. За ними газ покупают все бытовые потребители. Поэтому адресность жилищных субсидий выше "социальной цены". Однако есть другой аспект субсидий: их влияние на поведение людей, которые их получают или хотят получить", – отметил он.

Основные аспекты такого влияния состоят в двух пунктах. Первым является побуждение к занижению доходов или материального положения для необоснованного получения субсидии, что приводит к снижению адресности. Второй аспект – неэкономное потребление ресурсов, потому что субсидия покрывает больший объем, чем обоснована потребность. Это приводит к перерасходу ресурсов.

По словам Хабатюка, вторую гипотизу можно проверить, проанализировав потребление газа субсидиантамы и несубсидиантамы в многоквартирных домах. Согласно статистическому анализу, обе группы ровно распределены по многоквартирным домам. А среднее удельное использования газа на нужды отопления домов субсидиантов было минимум в полтора раза больше, чем в несубсидиантов.

Разница больше всего наблюдалась между жителями двухэтажных домов в осенне-зимний период 2016-2017 годов. Первая группа использовала в среднем в 1,76 раза больше газа.

Расход в Кировоградской области 2016-2017

Хабатюк отметил, что субсидианты неэкономно расходуют газ, потому что имеют ограниченную мотивацию к сбережению ресурса. Кроме того, они часто не платят вообще, потому что субсидии достаточно для оплаты всего объема потребленного газа.

Расход в Кировоградской области 2017-2018

"Этот избыток возникает из-за того, что субсидии начисляются на социальные нормативы, которые во многих случаях больше фактического потребления газа. За последние четыре года социальный норматив на газ для индивидуального отопления пересматривался четыре раза и снизился почти в 2,5 раза: с 11 куб м до 4,5 куб/м в кв/м отапливаемой площади в месяц", – отметил он.

Также, пересматривались региональные коэффициенты для отдельных регионов и этажности зданий, продолжительность отопительного периода и социальная норма жилья, на которую начисляется субсидия. Все это стимулировало субсидиантов сокращать расточительное использование газа.

"Оптимизация социальных нормативов с одновременной денежной монетизацией жилищных субсидий создаст реальные механизмы мотивации субсидиантов к экономному потреблению газа. Это позволит повысить эффективность использования государственных средств на программу субсидий и сократить потребление газа", – отметил Хабатюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что расход ресурса увеличивается на 30%, если отсутствует у получателей субсидий счетчик на воду и тепло.