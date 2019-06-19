Украинцы станут богаче: на сколько и когда

Всемирный банк ухудшил оценку перспективу роста ВВП Украины до 2,7%, однако ухудшения экономического состояния украинцев не будет.

С учетом того, что социальные стандарты не снизятся, украинцы в этом году получат на 2,7% больше товаров и услуг, чем в прошлом. То есть станут на 2,7% богаче, сообщает "Сегодня".

При этом эксперты отмечают, что более корректно сравнивать не вчерашний и сегодняшний день, а то, как меняется ситуация вокруг.

"Если сравнивать себя с собою вчерашними, то все, вроде бы, неплохо. Но это так не работает. Потому что люди сравнивают себя с окружением. Они едут в Польшу и видят, что там жизнь улучшается быстрее, чем у нас. Едут в Западную Европу или Штаты и видят, что там вообще экономика растет космическими темпами", – сообщил экономический эксперт Тарас Козак.

По его словам, по итогам года украинцы станут богаче, чем вчера, но беднее, чем поляки.

С учетом того, что социальные стандарты не снизятся, украинцы в этом году получат на 2,7% больше товаров и услуг

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2019 году достигнет 10 129 гривен.

При этом в прошлом году этот показатель составлял 8 713 гривен, свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

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