Цена "Нафтогаза" самая низкая за последние три года, – Коболев

Цена газа, которую предлагает ГК "Нафтогаз Украины" сейчас, ниже, чем за три предыдущих года. И примерно на 40% ниже, чем у других поставщиков газа. Ежедневно заявки на подключение к ГК "Нафтогаз Украины" подают до 5 тысяч украинцев.

Об этом заявил глава НАК Андрей Коболев в эфире 5 канала (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы).

"Цена "Нафтогаза" от этой цены (крупнейшего игрока рынка поставок газа для населения. – Ред.) в меньшую сторону отличается примерно на 40%. Наша цена на текущий месяц составляет 6,33 грн, а если кто-то захочет купить газ на весь год, это будет 6,45 грн. Существенно дешевле", – рассказал Коболев.

По его словам, цена, которую предлагает "Нафтогаз" ниже, чем за три предыдущих года. Каждый украинский потребитель может свободно менять поставщика газа.

"У нас есть желание получить большую долю рынка, постоянных лояльных клиентов и мы выбрали коммерческую тактику расширения. Мы предлагаем рыночную цену, но ниже чем у конкурентов. В этом смысл рынка – конкурировать за клиента", – отметил Коболев.

Он пояснил, что "Нафтогаз" не регулирует цену на газ для населения и поставляет его напрямую только 2% бытовых потребителей.

"Населению газ поставляют частные газсбыты. Судьба "Нафтогаза" на рынке для населения составляет огромных 2%. 98% населения пока не покупают газ у "Нафтогаза", они покупают у частных компаний, которые очень давно существуют на рынке. Они не прошли процесс отделения (анбандлинг, отделения распределения газа от продаж. - Ред.), они являются монополистами в каждой отдельной области и сейчас устанавливают цену на газ", – рассказал Коболев.

Он добавил, что примерно 5000 заявок ежедневно подают украинцы, чтобы перейти от газсбытов в ГК "Нафтогаз Украины".

"Сейчас темп, который мы видим – примерно 5000 заявок в день. В течение нескольких дней мы конвертируем 60-70% заявок и они становятся нашими клиентами", – рассказал Коболев.

Глава "Нафтогаза" уточнил, что задержки в присоединении по остальным 30-40% заявок вызваны сложностями с документами.

"Мы хотим идти к регулятору с инициативой как это (переход. – Ред.) упростить и обязать облгазы выдавать клиенту QR-код, чтобы мы могли получать с базы данные потребителей. Эта идея упростит процедуру и облегчит переход потребителя к любому поставщику, не только "Нафтогазу", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 августа 2020 года правительство прекратило действие режима спецобязательств на рынке газа для населения и с тех пор цена газа самостоятельно определяется поставщиком газа. Потребители могут свободно менять поставщика: процедура перехода к новому поставщику занимает от трех дней и может проходить в электронном режиме.