Украинцы смогут жаловаться онлайн на плохие дороги

Государственное агентство автомобильных дорог разработало интерактивную карту, с помощью которой украинцы смогут отправить жалобу на состояние трасс в режиме онлайн.

Кроме того, они смогут получить информацию о ходе выполнения заявки. Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

На сегодняшний день идет тестирование новой системы. Она доступна по этой ссылке.

Соответсвующая карта имеет 3 публичных модуля:

обращение;

ремонты;

содержание дорог.

"Благодаря карте граждане могут оперативно оповещать "Укравтодор" о существующих проблемах, отслеживать движение техники и работу подрядчиков по содержанию дорог", – отметили представители агентства.

Отдельно на карте отображаются недавно отремонтированные участки, а также актуальные и перспективные ремонты.

"Укравтодор" Новый сервис поможет гражданам оперативно информировать "Укравтодор" о существующих проблемах

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

В феврале 2020 года Кабинет министров принял постановление о порядке привлечения кредитных денег для "Укравтодора" в размере 19,5 млрд гривен.

Одновременно с этим правительство поддержало инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев – Сумы – Харьков на 400 млн гривен.

Также Кабинет министров одобрил инвестиционный проект по трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск на 90 млн гривен.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!