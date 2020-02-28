Украинцы смогут жаловаться онлайн на плохие дороги

Государственное агентство автомобильных дорог разработало интерактивную карту, с помощью которой украинцы смогут отправить жалобу на состояние трасс в режиме онлайн.
Кроме того, они смогут получить информацию о ходе выполнения заявки. Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.
На сегодняшний день идет тестирование новой системы. Она доступна по этой ссылке.
Соответсвующая карта имеет 3 публичных модуля:
обращение;
ремонты;
содержание дорог.
"Благодаря карте граждане могут оперативно оповещать "Укравтодор" о существующих проблемах, отслеживать движение техники и работу подрядчиков по содержанию дорог", – отметили представители агентства.
Отдельно на карте отображаются недавно отремонтированные участки, а также актуальные и перспективные ремонты.
"Укравтодор"
Новый сервис поможет гражданам оперативно информировать "Укравтодор" о существующих проблемах
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.
В феврале 2020 года Кабинет министров принял постановление о порядке привлечения кредитных денег для "Укравтодора" в размере 19,5 млрд гривен.
Одновременно с этим правительство поддержало инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев – Сумы – Харьков на 400 млн гривен.
Также Кабинет министров одобрил инвестиционный проект по трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск на 90 млн гривен.
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