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28 февраля • обновлено в 13:01
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Украинцы смогут жаловаться онлайн на плохие дороги

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Государственное агентство автомобильных дорог разработало интерактивную карту, с помощью которой украинцы смогут отправить жалобу на состояние трасс в режиме онлайн.

Кроме того, они смогут получить информацию о ходе выполнения заявки. Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

На сегодняшний день идет тестирование новой системы. Она доступна по этой ссылке.

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Соответсвующая карта имеет 3 публичных модуля:

  • обращение;

  • ремонты;

  • содержание дорог.

"Благодаря карте граждане могут оперативно оповещать "Укравтодор" о существующих проблемах, отслеживать движение техники и работу подрядчиков по содержанию дорог", – отметили представители агентства.

Отдельно на карте отображаются недавно отремонтированные участки, а также актуальные и перспективные ремонты.

"Укравтодор"

"Укравтодор"

Новый сервис поможет гражданам оперативно информировать "Укравтодор" о существующих проблемах

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

  • В феврале 2020 года Кабинет министров принял постановление о порядке привлечения кредитных денег для "Укравтодора" в размере 19,5 млрд гривен.

  • Одновременно с этим правительство поддержало инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев – Сумы – Харьков на 400 млн гривен.

  • Также Кабинет министров одобрил инвестиционный проект по трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск на 90 млн гривен.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Дороги в Украине
Место
Украина
Тег
Укравтодор
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Вот ОНО - наступило ! Государство в смартфоне ! Сломал ногу в яме - сразу в смартфон -жалобу. Компенсации сразу поступают на счет ! СУГС
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