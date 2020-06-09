Украинцы уже могут снимать наличные без банкоматов: как это сделать
В Украине с 1 августа 2020 года снять наличные с банковской карты можно будет прямо на кассе супермаркета. Со вторника, 9 июня, услуга уже стала доступна для клиентов ПриватБанка.
OBOZREVATEL расскажет, как будет работать новшество. Решение предусмотрено постановлением Нацбанка от 7 мая 2020 года (№ 59), которое вступило в силу с 25 мая 2020 года.
В Национальном банке уже пояснили, что речь идет о получении "живых" денег в кассах торговых предприятий, а также предприятий сферы общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (РРО).
Также с 1 июля 2020 года будут расширены возможности бизнеса по переводу гривневой налички через финучреждения, которые получили лицензию НБУ на такие операции.
Как можно снять деньги без банкомата
Пока что в Украине такую услугу запустил только один банк – ПриватБанк.
Воспользоваться услугой "Деньги на кассе" могут держатели любой дебетовой карты ПриватБанка – зарплатной, студенческой, социальной.
Как работает услуга?
На кассе покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. Подтверждение такой операции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя.
Как подчеркивают в банке, теперь украинцам можно не стоять в длинных очередях к банкомату, а параллельно с покупками снять наличные.
Сегодня получить наличные с карты ПриватБанка можно в POS-терминалах 65 тыс. украинских торговых точек, подключенных к сервису "Деньги на кассе". В дальнейшем новый сервис будет охватывать более широкую сеть.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники устанавливают специальные клейкие ленты и накладки в разъем для выдачи налички. После того, как клиент снимает деньги, часть суммы или все деньги остаются в банкомате. После мошенники снимают устройство и забирают накопленные деньги.