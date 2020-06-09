Украинцы уже могут снимать наличные без банкоматов: как это сделать

Новшество заработало на кассах супермаркетов и ресторанов, где есть кассовый апарат

Украинцы уже могут снимать наличные с карт без банкоматов

В Украине с 1 августа 2020 года снять наличные с банковской карты можно будет прямо на кассе супермаркетов. Со вторника, 9 июня, услуга уже стала доступна для клиентов ПриватБанка.

OBOZREVATEL расскажет, как будет работать новшество. Решение предусмотрено постановлением Нацбанка от 7 мая 2020 года (№ 59), которое вступило в силу с 25 мая 2020 года.

В Национальном банке уже пояснили, что речь идет о получении "живых" денег в кассах торговых предприятий, а также предприятий сферы общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (РРО).

Также с 1 июля 2020 года будут расширены возможности бизнеса по переводу гривневой налички через финучреждения, которые получили лицензию НБУ на такие операции.

Снять наличные без банкомата

Как можно снять деньги без банкомата

Пока что в Украине такую услугу запустил только один банк – ПриватБанк.

Воспользоваться услугой "Деньги на кассе" могут держатели любой дебетовой карты Приватбанка – зарплатной, студенческой, социальной.

Как работает услуга?

На кассе покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. Подтверждение такой операции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя.

Как подчеркивают в банке, теперь украинцам можно не стоять в длинных очередях к банкомату, а параллельно с покупками снять наличные.

Сегодня получить наличные с карты ПриватБанка можно в POS-терминалах 65 тыс. украинских торговых точек, подключенных к сервису "Деньги на кассе". В дальнейшем новый сервис будет охватывать более широкую сеть.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники устанавливают специальные клейкие ленты и накладки в разъем для выдачи налички. После того, как клиент снимает деньги, часть суммы или все деньги остаются в банкомате. После мошенники снимают устройство и забирают накопленные деньги.

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