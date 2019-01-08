Украинцы смогут получить компенсацию за некачественные услуги ЖКХ: стало известно как

В Украине потребители могут получить компенсацию за некачественные услуги по электроснабжению.

"Хочу предложить конкретный алгоритм получения компенсации за некачественные услуги", – пишет в Facebook председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.

По ее словам, компенсация предоставляется автоматически путем уменьшения счета потребителя на оплату электроэнергии в срок до 75 дней со дня нарушения установленных сроков.

При этом компания сама определяет, каким потребителям она должна предоставить компенсацию, и сообщает об этом потребителю.

Размер компенсации составляет от 100 до 200 грн – для бытовых потребителей, и от 200 до 600 грн – для небытовых.

Председатель НКРЭКУ подчеркивает, что, если в течение установленного срока компенсация не предоставлена, то ее размер увеличивается.

Компания также обязана проинформировать потребителя о предоставлении компенсации путем указания:

в счете на оплату электроэнергии;

или в "личном кабинете" потребителя на официальном сайте компании;

или письмом на официальном бланке.

Facebook Оксана Кривенко

Ранее OBOZREVATEL подробно писал, как экономить электроэнергию.Так, если вместо 5 "обычных" лампочек (75 Вт), купить энергосберегающие лампы (0,02 кВт*час), то вместо 70 кВт*час в месяц можно использовать всего 20 кВт*час. В таком случае покупка окупится примерно за год.