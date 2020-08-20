Украинцы скинулись деньгами на жилье Шабунину, после поджога его дома. Видео

Украинцы за месяц собрали 42 тысячи долларов на восстановление дома антикоррупционера Виталия Шабунина. Его собственный дом подожгли неизвестные.

Об этом председатель ОО "Центр противодействия коррупции" написал на своей странице в Facebook. Подожгли дом Шабунина 23 июля. За менее, чем месяц собрали более 1,1 миллиона гривен.

По его словам, наибольшая сумма пожертвования составила 2 тысячи долларов, а самая маленькая – 20 гривен. Он отметил, что после уплаты всех налогов с перечисленной суммы останется 35 тысяч долларов, а в целом восстановление дома будет стоить около 47 000.

"Заказчики преступления не достигли ни одной из своих целей. Так, им удалось нанести нам серьезных проблем. Впрочем пройдя через три недели низкой комы жены 8 лет назад, ничто материальное, даже дом для нашей семьи не является смертельным", – написал Шабунин.

На восстановление дома Шабунина собрали 42 тысячи долларов Facebook Виталия Шабунина

Как сообщал OBOZREVATEL, Шабунин неизвестные ночью 23 июля подожгли дом по улице Энтузиастов в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области.

Впоследствии мать Шабунина рассказала о том, как в ее доме под Киевом начался пожар.

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