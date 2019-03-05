Украинцы резко увеличили размер уплаты налогов в 2019 году

В Украине в январе-феврале 2019 года в местные бюджеты поступило 40,4 млрд гривен налоговых платежей.

Это на 22,6%, или на 7,5 млрд гривен превышает поступления соответствующего периода прошлого года, говорится на сайте Государственной фискальной службы.

При этом в феврале в местные бюджеты налогоплательщики направили 22,1 млрд гривен. По сравнению с февралем прошлого года поступления выросли на 23,5%, или на 4,2 млрд гривен.

С начала 2019 года в сводный бюджет поступило 38,7 млрд гривен налога на доходы физических лиц. Это на 22,9%, или на 7,2 млрд гривен больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Поступления налога на доходы физических лиц в феврале составили 20,8 млрд гривен. По сравнению с февралем 2018 года они выросли на 23%, или на 3,9 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках выполнения поручения премьер-министра Владимира Гройсмана по контролю за предотвращением уклонения от уплаты ЕСВ в Пенсионный фонд Государственная фискальная служба усилила меры по детенизации заработных плат.

В результате проверок предпринимателей, которые нелегально выплачивали зарплаты, в 2018 году доначислили к уплате 607 млн гривен налога на доходы физических лиц, 167 млн гривен ЕСВ и 26 млн гривен военного сбора.

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