Украинцы рассказали, как изменилось качество жизни за год президентства Зеленского

За год президентства Владимира Зеленского уровень благосостояния снизился у 37% украинских семей.

Об этом говорится в результатах исследования Центра Разумкова, которое было посвящено году президентства Зеленского. Респондентов опросили относительно периода апрель 2019 – апрель 2020 года.

В то же время, 9% украинцев считают, что уровень улучшился, 51,6% – не изменился.

Также половина респондентов считает, что экономическое положение Украины ухудшилось (7,4% полагают, что улучшилось, 36% – не изменилось).

56% опрошенных почувствовали рост уровня цен и тарифов (10% думают, что ситуация с тарифами изменилась к лучшему, 29,9% – не почувствовали изменений).

70,3% респондентов согласны с тем, что предвыборные обещания президента о рабочих местах не выполнены, 15,9% считают, что они выполнены частично, 1,5% – думают, что выполнены полностью.

При этом, 71,5% опрошенных отмечают, что президент не смог отстранить олигархов от влияния на политику.

Результаты опроса Разумков Центр

Как сообщал OBOZREVATEL, почти 37% украинцев оценили первый год президентства Владимира Зеленского как "хорошо" или "очень хорошо".