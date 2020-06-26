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Украинцы рассказали, как изменилось качество жизни за год президентства Зеленского

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
1,4 т.
Владимир Зеленский

Украинцы оценили год Зеленского на посту

За год президентства Владимира Зеленского уровень благосостояния снизился у 37% украинских семей.

Об этом говорится в результатах исследования Центра Разумкова, которое было посвящено году президентства Зеленского. Респондентов опросили относительно периода апрель 2019 – апрель 2020 года.

В то же время, 9% украинцев считают, что уровень улучшился, 51,6% – не изменился.

Также половина респондентов считает, что экономическое положение Украины ухудшилось (7,4% полагают, что улучшилось, 36% – не изменилось).

56% опрошенных почувствовали рост уровня цен и тарифов (10% думают, что ситуация с тарифами изменилась к лучшему, 29,9% – не почувствовали изменений).

70,3% респондентов согласны с тем, что предвыборные обещания президента о рабочих местах не выполнены, 15,9% считают, что они выполнены частично, 1,5% – думают, что выполнены полностью.

При этом, 71,5% опрошенных отмечают, что президент не смог отстранить олигархов от влияния на политику.

Результаты опроса

Результаты опроса Разумков Центр

Как сообщал OBOZREVATEL, почти 37% украинцев оценили первый год президентства Владимира Зеленского как "хорошо" или "очень хорошо".

УкраинаКиевВладимир Зеленский
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  1. /Экономика