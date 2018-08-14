Украинцы рассказали, готовы ли платить за "комфортные" бесплатные услуги от государства

Большинство украинцев в зависимости от ситуации готовы платить за "комфортные" бесплатные услуги от государства.

Соответствующей позиции придерживают 37% респондентов, свидетельствуют результаты опроса OBOZREVATEL.

При этом еще 32% опрошенных украинцев категорический отказываются платить за административные услуги, которые должны быть бесплатными, несмотря на очереди и волокиту.

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Еще 29% респондентов заявили, что готовы платить за "комфортные" услуги от государства, если это сохранит время и нервы.

OBOZREVATEL

Участие в соответствующем опросе приняли около 3 тысяч человек.

Напомним, что в Украине государственные предприятия по предоставлению административных услуг развернули широкую коммерческую деятельность. Гражданам вместо бесплатных услуг предоставляют все то же самое, но "с комфортом" и за большие деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, наиболее прибыльным среди них является сервис Государственной миграционной службы "Документ". Самой популярной его услугой является "быстрое, комфортное и современное" оформление загранпаспорта.