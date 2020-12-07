В одной из областей украинцам урезали субсидии: получили 24 гривны

В Черкасской области жители массово пожаловались на уменьшение суммы субсидий, по сравнению с предыдущими годами. Некоторым семьям вместо 800 грн пришло 24 грн.

Об этом сообщает местный сайт "Про все". Жители Черкасс по поводу такой проблемы пытались обратиться в управление труда и социальной защиты, но из-за карантина оно временно не работает.

"Раньше родители получали в среднем 800 гривен субсидии, а в октябре на двух пришла новая сумма – 24 гривны. Попробовали пойти в управление социальной защиты и выяснить в чем дело, но сейчас там карантин. Когда его отменят – неизвестно. Может аж в апреле, когда закончится отопительный сезон", – рассказала 37-летняя Татьяна из Чернобая.

Житель Каменки Валентин Иванченко пожаловался, что в октябре получил меньше денег чем в 2019 году. По его словам, раньше только на отопление субсидия составляла 2400 грн, а теперь те же деньги идут на все услуги ЖКХ, в частности на воду и электричество.

"Газовый котел целый день горит на отметке 1,5. Вечером на пару часов выставляю на 2,5. В доме 16 градусов. Зимой, по моим подсчетам, будет 13. Пробовал топить дровами, но тепло только тогда, когда дрова горят. Перегорели и снова холодно", – рассказал мужчина.

Руководитель управления социальной защиты населения Тальновской РГА Татьяна Маринченко объяснила, что размер субсидии зависит от цены на газ, поэтому ежемесячно меняется.

"В октябре цена была 6 гривен 60 копеек. Сейчас – 8,54 грн. То есть в ноябре и субсидия будет больше. В прошлом году цена была 8,77. То есть примерно на том же уровне. Субсидию мы не выплачиваем с 1 октября а с 16-го. Так уже несколько лет. Думаю, потребители уже привыкли к этому и никаких неожиданностей для них нет. Поэтому говорить о том, что субсидия стала меньше – неправильно", – отметила чиновница.

Субсидии могут заставить вернуть в бюджет

С 2021 года Министерство финансов будет проверять субсидиантов сразу после того, как они подадут заявление. Если выплату уже назначат, а нарушения найдут после, всю помощь придется вернуть в бюджет

За что могут забрать деньги:

есть дом площадью от 200 кв. м или квартира от 120 кв. м;

машина до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

в последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

Напомним, исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко заявил, что электроэнергия для населения должна подорожать уже в первой половине 2021 года.

"Нынешние показатели, когда физические лица платят по 90 копеек за киловатт (за первые 100 киловатт потребления) крайне низкие", – сообщил он.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина.