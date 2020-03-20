Украинцы пожаловались на отсутствие денег в банкоматах: ПриватБанк ответил

По всей Украине может наблюдаться нехватка денег в банкоматах ПриватБанка из-за плановой инкассации.

Об этом OBOZREVATEL узнал из ответа пресс-службы банка. При этом по той же причине могут временно не работать инфокиоски ПриватБанка.

"Плановая инкассация, наличности хватает во всех банкоматах. Такая ситуация сейчас избирательно – там, где пополняют наличностью банкоматы", – ответили в пресс-службе финучреждения.

Банкоматы Приватбанка

Ранее в сети стали жаловаться на то, что многие банкоматы Приватбанка и инфокиоски не работают. Люди не могут снять наличные или пополнить мобильный счет.

Банкоматы Приватбанка

"Решила пополнить баланс мобильного в магазе. Ни один банкомат или инфокиоск ПриватБанка не работает. Люди, проходящие мимо, говорят, что другие банкоматы и инфокиоски в других частях города – тоже", – пишет автор телеграмм-канала "Приключения белорусов в Киеве".

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта ПриватБанк приостановил покупку и продажу наличной валюты и перевел ее в онлайн.

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