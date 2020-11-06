Украинцы потеряли $1 трлн за 10 лет, – Шмыгаль

Валентина Гембарская Экономика 09:51, 6.11.2020 Обновлено: 10:33, 6.11.2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что $1 трлн ВВП потеряли украинцы из-за неэффективного управления.

Об этом он сказал в ходе представления экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года в Киеве, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, эта сумма является нереализованным потенциалом Украины за 10 лет.

"$1 трлн ВВП за 10 лет – это нереализованный потенциал нашей страны. $1 трлн потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенные реформы, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что Украина потеряла десятки миллиардов долларов в 2019 году. Он отметил, что инвестиции тогда были в 5 раз ниже по сравнению с частными переводами.

"Мимо Украины прошли за эти годы десятки миллиардов долларов, несмотря на то, что регион очень привлекателен. В прошлом году инвестиции в нашу крана были в 5 раз ниже, чем частные переводы из-за границы граждан", – заявил премьер.

Он также добавил, что в первом квартале 2021 года правительство представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 года.

"В первом квартале 2021 года векторы лягут в основу, и будет представлена Стратегия экономического развития Украины до 2030 года", – сказал премьер-министр.

Он отметил, что работа над документом будет проходить с широким привлечением бизнеса, общественности и аналитических центров.

Во время презентации президент Владимир Зеленский заявил, что Стратегия должна стать экономической Конституцией Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что на этой неделе представят результаты аудита Украины или "чек за вечеринку в 30 лет".

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