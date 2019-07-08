Украинцы получили на руки 5 млрд: озвучены результаты масштабной реформы субсидий

"Укрпочта" выплатила 4,8 миллиарда гривен монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг пенсионерам, которые получают средства через почтовые отделения.

Средняя сумма выплаченных субсидий составила 1500 гривен, говорится на сайте украинского почтового оператора.

Максимальный средний размер монетизированных субсидий в марте составил 9273 гривни, в апреле – 11 062 гривни, а в мае – 9326 гривен.

"Укрпочта" четко выполнила свои обязанности и поставленные задачи в рамках пилотного проекта: субсидии были выплачены и доставлены в установленные сроки", – сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"Разветвленная сеть компании позволила выплатить средства пенсионерам, доставить наличные в дома или квартиры, отдать "в руки" получателям, и, что важно, принять коммунальные платежи, обезопасив тем самым от накопления долгов", – резюмировал он.

Максимальный средний размер монетизированных субсидий составил 11 062 гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий, а наличный планируется запустить уже с 1 марта.

Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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