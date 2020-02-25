Украинцы получили космические платежки за тепло

Украинцы в феврале начали получать платежки с суммами в два раза выше, чем в прошлом месяце.

К примеру, в январе за горячие батареи в своей квартире семья Мокиенко заплатила 2,7 тыс. грн. При этом за декабрь сумма была вдвое меньше – 1,3 тыс. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

По данным, которые указали в платежке, в прошлом месяце семья потребила 1 Гкал, в этом – ровно в два раза больше.

Одновременно с этим поменялась и общая отапливаемая площадь. В некоторых случаях она выросла в два раза, а в других наоборот – снизилась.

Глава комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко заявил, что причин для роста платежей может быть несколько:

в доме не поверенный счетчик, поэтому его показатели поставщик не засчитал. Платить пришлось по объемам потребления в прошлом году;

показатели в позапрошлом месяце снимались 23 числа, а в прошлом – в конце;

в январе температура воздуха снизилась на 2 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – отмечал премьер-министр Алексей Гончарук.

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