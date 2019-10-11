Украинцы получат на 7 млрд меньше субсидий: "Слуга народа" объяснила почему

В проекте Государственного бюджета на 2020 год предусмотрено на 7 млрд гривен меньше субсидий, чем в этом году.

Председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что это вызвано тем, что заработные платы в Украине росли более быстрыми темпами, чем инфляция, передает УНН.

"Вы знаете, что в этом году зарплаты росли более быстрыми темпами, чем рост инфляции. У нас были месяцы, когда на 20% и более возрастала заработная плата, причем инфляция у нас заложена на этот год – 7%. Это означает, что доход рос у людей реальный – где 13%, то таким образом, 15% доходов домохозяйств будет уменьшаться по сравнению с этим годом", – отметила народный депутат фракции "Слуга народа".

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По словам Третьяковой, показатель “энергетической безопасности” домохозяйств при назначении субсидии будет контролироваться.

В проекте Государственного бюджета на 2020 год предусмотрено на 7 млрд гривен меньше субсидии, чем в этом году

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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