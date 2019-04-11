"Люди боятся!" Украинцы перестали открывать депозиты

Украинцы активнее всего открывают счета до востребования, а также срочные вклады на 3-6 месяцев, несмотря на то, что по вкладам на 12 месяцев предлагались максимальные доходности.

Всего по итогам марта общий объем гривневых вкладов населения вырос на 0,7%, и достиг 277,7 млрд гривен, сообщает UBR.

В банках нежелание украинцев открывать долгосрочные депозиты объяснили политическими рисками – непредсказуемостью в развитии страны сначала после голосования за нового президента, а затем и за новую Верховную Раду.

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Аналитики также отметили, что население старалось подстраховаться, открывая краткосрочные счета, не только в гривне, но и в валюте.

В результате, в марте накопления населения на валютных депозитах увеличились на 0,1% – до 8,55 млрд долларов.

Средняя доходность по таким вложениям сократилась с 2,6% до 2,5% годовых.

Напомним, Национальный банк Украины с 7 сентября 2018 года повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта – до 18% годовых. Как пояснил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, меры были приняты для приведения роста цен в границы целевого диапазона в конце 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Нацбанк Украины сохранил учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых. С помощью учетной ставки регулятор влияет на рост цен в стране. Если она повышается, то рост цен замедляется.

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