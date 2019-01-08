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Украинцы отказываются от детей за тысячу: отцы наживаются, а судят матерей

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Каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака, а количество матерей одиночек за 10 лет выросло в 23 раза. Львиная доля "одиночек" живет с отцами, но при этом ежемесячно получает помощь из бюджета.

Чтобы увеличить размер субсидии и сумму такой выплаты, украинцы не только отказываются от отцовства, но и скрывают свои реальные доходы, оформляются на минималку. И в то время как одни честно платят налоги, другие незаконно получают собранные со всех работающих средства. Отцы по собственному желанию лишают себя всех прав на ребенка ради материальной помощи в одну-две тысячи гривен.

OBOZREVATEL разобрался, почему социальная помощь в Украине стимулирует "безотцовщину" и как исправить ситуацию.

Как Украина превращается в страну "одиночек"

В 2002 году помощь от государства получали 27,2 тыс. одиноких мам. Размер выплаты составлял 10% минимальной зарплаты. На тот момент 11,8 грн в месяц (если пересчитать по действующей минималки, размер выплаты достиг бы 417,3 грн).

Постепенно выплату одиночкам в Украине повышали, после 2002-го ее подняли до уровня 10% прожиточного минимума на ребенка (на тот момент 30,7 грн на ребенка до 6 лет), а начиная с 2005-го начали выплачивать разницу между фактическими доходами и прожиточным минимумом. Новые принципы расчета спровоцировали настоящий "бум безотцовщины". За 10 лет (с 2002-го по 2012-й) количество матерей-одиночек увеличилось в 23 раза – до 610,8 тыс. При этом почти в два раза увеличилось число тех, кто заводит детей вне брака.

Вопрос официальной регистрации брака – личное дело каждого. Но украинцы же пошли дальше: вовсе перестали регистрировать отцовство. Так просто выгоднее. Согласно закону "О государственной помощи семьям с детьми", на выплату имеют право женщины, которые не состоят в браке и при этом в свидетельстве о рождении отсутствует запись об отце.

Некоторые цифры:

  • В 23 раза – выросло количество матерей-одиночек за 10 лет;

  • 2118 грн – максимальная ежемесячная выплата матери-одиночке;

  • В 2 раза – увеличилось количество рожденных вне брака детей с 1990-го.

В результате среди армии одиноких матерей огромное количество женщин, которые живут в гражданском браке со своими супругами. При этом ребенок записан на фамилию мамы, а в свидетельстве о рождении отца вовсе нет. Украинские папы готовы продать свое право на ребенка за 2118 грн в месяц. Такой максимальный размер пособия на ребенка. Если же мать оформлена на минималку, размер помощи на такого ребенка составит всего 1090,5 грн.

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Судя по реестру судебных решений, таких случаев в Украине – тысячи. И это только те, кто "попался". К примеру, в конце декабря 2018-го в Ужгороде местная прокуратура отсудила у "матери-одиночки" пяти детей более 20 тыс. грн. Как говорится в протоколе судебного заседания, женщина проживала с реальным отцом детей, хотя в свидетельствах о рождении оставила прочерки.

Прокуратуре удалось доказать, что отец жил с детьми как минимум с мая 2016-го по октябрь 2017-го. И за эти 1,5 года женщина получила от государства помощь как мать-одиночка в размере более 20 тыс. грн. По решению суда все эти деньги придется вернуть в бюджет.

"Не состоя официально в браке, осознавая, что факт установления отцовства является основанием для прекращения выплат социальной помощи как одинокой матери, с прямым умыслом, осознавая противоправный характер своих действий, получила материальную помощь…", – говорится в решении суда.

Что интересно, наказывают за такое нарушение матерей, а вот отцы, которые согласились фактически продать право на ребенка за соцпомощь, остаются безнаказанными. Судят матерей, на которых оформляли выплаты.

Существующую проблему также признают и в Министерстве социальной политики. Как заявил глава ведомства Андрей Рева в эфире одного из телеканалов: "людям просто невыгодно регистрировать брак".

"При назначении субсидии ты можешь избежать учета своих доходов, если у тебя нет мужа – ты получаешь помощь, как мать-одиночка, ты получаешь государственную социальную помощь, малообеспеченность. Сама наша система социальной защиты, как это не страшно звучит, стимулирует людей не вступать в брак", – заявил Рева.

Как спасти ситуацию: проверки и новые критерии оценки

Во многих странах мира помощь матерям-одиночкам стимулирует оформлять незарегистрированный брак, при этом каждое государство по-своему "вычисляет" нарушителей. "В Украине есть определенная часть, которая пытается воспользоваться социальной помощью и регистрируется матерями-одиночками, проживая в гражданском браке. Проблема возникает не только у нас. Пример – Швеция, там около 60% детей рождаются вне брака и размер социальной помощи там значительно выше. Там и налоги высокие", – рассказывает OBOZREVATEL профессор, доктор экономических наук Ирина Курило.

Украинцы отказываются от детей за тысячу: отцы наживаются, а судят матерей

В США право на помощь одинокой матери предоставляется только при условии, что она работает как минимум 30 часов в неделю (или 6 часов в день при пятидневке). При этом такая практика – далеко не во всех штатах. Чаще всего одиночкам предоставляют продуктовые талоны и помогают оплачивать аренду и обучение. При этом если окажется, что отец на самом деле проживает с семьей, родители такого ребенка рискуют получить реальный срок за воровство у государства.

В Украине же, считает эксперт Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько, необходимо в первую очередь перестать разграничивать помощь матерям-одиночкам и помощь малообеспеченным. Важно при этом усиливать контроль всех социальных выплат.

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"Сейчас разрабатывается механизм социальной инспекции. Необходимо использовать критерии оценки материального состояния семьи. Учитывать, есть ли в семье зарегистрированный работоспособного возраста, который при этом официально не работает, каким имуществом владеет семья. При этом, конечно, важно не унижать получателей соцпомощи. Никто не будет ходить и заглядывать в холодильники", – рассказывает Черенько.

Также решить существующую проблему позволили бы нововведения в действующих законах.

Что делать:

  • усилить контроль "льготников", ввести непрямую оценку доходов;

  • ужесточить наказание за незаконное получение помощи (сейчас в лучшем случае полученные средства возвращают в бюджет);

  • обязать матерей-одиночек получать собственный доход (по примеру США);

  • проверять при назначении помощи, реально ли отец не проживает с семьей (визиты инспекторов, опрос соседей);

  • определять отцовство с помощью судебной эксперты и получать алименты;

  • популяризировать ответственное отцовство.

К слову, от официального отсутствия отца страдают обе стороны. Мать не имеет право подать на алименты (размер которых будет выше выплаты) в случае развода, а отец не имеет право навещать ребенка (только по разрешению матери), не принимает решение о его месте жительства, поездкам за границу и т.д.

Адвокат Дина Дрыжакова поясняет: если уже такая ситуация сложилась, при этом мать, например, хочет подать на алименты, или же отец хочет участвовать в воспитании ребенка и обеспечить общение с ним, придется обращаться в суд. "Доказать отцовство реально, но это займет определенное время. Делается тест на отцовство, плюс показания в суде знакомых семьи и соседей. Таким образом можно доказать факт биологического отцовства, а соответственно и право на ребёнка. в отношении матери тоже есть реальная возможность подать на алименты – конечно же после установления факта отцовства в судебном порядке или самостоятельного признания отцом отцовства", – рассказывает адвокат.

Украинцы, которые незаконно получают помощь от государства, фактически воруют у всех налогоплательщиков. И до тех пор, пока контроль над такими выплатами не усилят, а созданные стимулы "одиночества" не устранят, вместе с действительно нуждающимися миллиарды гривен будут тратить на целую армию нарушителей.

Подробнее о других социальных выплатах в Украине читайте вскоре на OBOZREVATEL.

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Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Социальные выплаты
Место
Украина
Теги
алиментыотцовствоЗаконодательство
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Ядвіга Віталій
Ядвіга Віталій
Поки міністри будуть отримувати зряплату в сотні тисяч гривень,а простий люд півтори-три тисячі гривень,так воно і буде...
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Syrian Sergey
Syrian Sergey
Прям как в анекдоте. Зато як спиваем.
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