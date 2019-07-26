Украинцы обратились к Зеленскому: призвали опередить запуск поездов по Крымскому мосту

На сайте официального интернет-представительства президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением пустить поезда в оккупированный Крым.

Причем предлагается сделать это раньше, чем первые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту, свидетельствует текст опубликованной петиции.

Автор обращения Ростислав Кохно мотивирует свое предложение финансовой стороной вопроса. По его словам, сейчас ездить в Крым дорого.

Кроме того, он отметил, что на границе из-за очередей приходиться долго стоять.

"Инфраструктура давно налажена. Просто одним указом снять запрет и пустить поезда до начала наладки железнодорожного сообщения через Крымский мост, до декабря 2019 года. Поскольку, если еще с этим затянуть, то мы там со своими поездами будем уже никому не нужны", – резюмировал Кохно.

По состоянию на 14:00 пятницы, 26 июля, соответствующую петицию подписали 26 человек.

Сбор подписей будет продолжаться еще 92 дня.

На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением пустить поезда в оккупированный Крым

Зеленского призвали опередить запуск поездов по Крымскому мосту

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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