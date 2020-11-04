Украинцы не знают о своих правах на рынке газа: эксперт объяснил почему

Ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский заявил, что большинство украинцев не знают о своих правах на либерализированном рынке газа для населения.

"Несмотря на то, что либерализованный рынок газа уже два месяца, как на бумаге работает, большинство потребителей даже и не знают о том, что такое либерализованный рынок газа, какие их права и лишь 11% поддерживают эту реформу. Это критически минимальный уровень доверия респондентов к реформе", – сообщил Белявский в комментарии UBR.

По его словам, либерализованный рынок газа дает два преимущества – конкуренцию цен на рынке и возможность свободного выбора поставщика. Более половины потребителей негативно оценивают эти преимущества, так как имеют финансовые проблемы и доходы, несопоставимые с ростом цен на энергоресурсы.

"То есть речь идет о том, что мы являемся свидетелями роста уровня энергетической бедности населения… Поэтому в целом результаты, которые были получены в результате социологических исследований, с точки зрения экспертов нас не удивляют. Они говорят, наоборот, о том, что общество было не готово как с точки зрения коммуникаций, так и с точки зрения финансовых подходов к введению либерализированного рынка природного газа", – резюмировал Белявский.

С 1 августа украинцы могут свободно менять поставщика газа. Для этого нужно всего три шага: выбрать нового поставщика, подать заявку на сайте или в центре обслуживания клиентов и отправить пакет документов (среди них документы, удостоверяющие личность, право собственности или пользования жильем и последнюю платежку).

Как показывает практика, в течении 3-7 дней заявку рассмотрят, и вы начнете обслуживаться в новой компании. Это доступно как жителям частных, так и многоквартирных домов. Притом не нужно самостоятельно уведомлять предыдущего поставщика о желании расторгнуть договор или брать у него справку об отсутствии долгов, как было раньше.

Четвертый месяц в Украине работает рынок газа для населения. Благодаря этому государство больше не регулирует цены на газ, а потребители могут сами выбирать у какой газопоставляющей компании они хотят обслуживаться. Если со стартом рынка, 1 августа, с населением были готовы работать 37 компаний, то уже на конец октября выставил свое ценовое предложение 41 поставщик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2021 могут начать отключать газ всем потребителям, кто будет без счетчиков. Это предусмотрено в действующем Законе "О коммерческом учете газа".

25 июля цены на газ в Европе впервые с середины марта 2020 превысили отметку в $100 за тысячу кубометров.