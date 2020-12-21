В Украине назрела критическая ситуация: миллионы не платят налоги, а "слуги" бездействуют

В Украине прозрачный учет физлиц-предпринимателей, введение обязательных кассовых аппаратов и сокращение теневой занятости могли бы принести в бюджет в общей сложности до 180 млрд грн! Этих денег хватило бы на повышение зарплат медикам в среднем до 23 тыс. грн, как просил министр Максим Степанов, хватило бы средств и на вакцины, и на повышение пенсий.

Вместо этого "слуги народа" продолжают загонять экономику в тень: физлицам-предпринимателям ("ФОПам") разрешили работать без учета, а в бюджете на 2021-й самыми важными статьями расходов оказались содержание самой власти и погашение долгов.

OBOZREVATEL продолжает писать о том, где можно взять деньги на повышение зарплат медикам. На этот раз мы расскажем, сколько налогов недоплачивают "ФОПы" и неофициально оформленные украинцы.

Власти играют в популизм, а бюджет трещит по швам

Украинцы за год тратят примерно 3 трлн грн, при этом через налоговую проходят платежи всего на 1,2-1,8 трлн грн, рассказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" глава ГНС Алексей Любченко. Как подсчитали в ведомстве, если бы все операции проводили "в белую", бюджет мог бы дополнительно получить около 50 млрд грн.

Если при этом хотя бы часть зарплат вывести из тени, денег хватило бы и на повышение зарплат медикам, и на финансирование всех медицинских программ, и на закупку необходимого количества вакцин. Сейчас примерно 4,1 млн украинцев не показывают вообще никаких доходов, но при этом живут на какие-то деньги. Предположим, что каждый из них показал доход хотя бы размером с минималку, только в январе 2021-го бюджеты разных уровней дополнительно бы получили 10,2 млрд грн. За год это больше 122,4 млрд грн. В сумме это уже 177,4 млрд грн в год.

Когда вам кажется, что вы платите налоги "не понятно на что", вспомните, что врач в вашей районной больнице работает на зарплату в 5-7 тыс. грн, а львиная доля пенсионеров получает от государства около 2 тыс. грн в месяц. Возможно ли выжить на такую сумму? Где взять деньги, когда не платят налоги миллионы.

Нарушения есть и на уровне крупного бизнеса, с ними также нужно бороться. Однако исправить ситуацию не получится, пока каждый украинец не поймет, что платить налоги в своем государстве – честь. Пока что происходит ровным счетом наоборот.

Еще в 2004-м в стране официально работали 19,2 млн человек. Сейчас всего около 11,2 млн. С учетом общего количества бюджетников и пенсионеров, на одного работающего, как говорит Любченко, "два с ложками". То есть один налогоплательщик должен содержать двух человек, которые живут за счет бюджета.

На какую пенсию можно рассчитывать в такой ситуации? Где брать деньги на достойные зарплаты медикам, военным? Власти при этом вместо того, чтобы навести порядок, усугубляют ситуацию. "Каждый раз, покупая товар и получая за него чек вы отдаете 1 грн в бюджет", – рассказал Любченко. А если покупаете товар без чека, вероятно, эта же гривна идет в карман "предпринимателю".

Как изменилось количество работающих украинцев

С деньгами бизнес расставаться не хочет, поэтому Украина – единственная страна в ЕС, где действуют особые правила почти для двух миллионов предпринимателей ("ФОПы"). К примеру, в среднем в прошлом году "ФОП" на упрощенке платил 2,36 тыс. грн налогов и взносов в месяц. Врач, который зарабатывает "чистыми" 7 тыс. грн, платит ежемесячно почти 3 тыс. грн в бюджет. Почему-то бизнес имеет право платить в бюджет минимум. При этом предприниматели еще и скрывают свои реальные обороты: они не хотят устанавливать кассовые аппараты или программные регистраторы, потому что в таком случае окажется, что многие из них уже давно превысили лимиты и должны платить полные налоги.

Президент Владимир Зеленский, его фракция в парламенте и его премьер-министр Денис Шмыгаль в очередной раз пошли на уступки теневикам и разрешили не вводить учет в 2021-м. А это опять удар по бюджету. Деньги остаются в тени, зарабатывают контрабандисты, теневики, а бюджетники, которые должны помогать им в больницах и учить их детей, получают копейки.

Как спасти ситуацию

Ввести обязательный учет и проводить все операции через кассовые аппараты. Соответствующий закон уже принят, но "слуги" переносят новшество. В результате бюджет продолжает терять миллиарды гривен, денег на бюджетников, на пенсионеров катастрофически не хватает.

Пересмотреть единый налог. Экс-министр соцполитики Андрей Рева предлагает "почистить" списки тех, кто имеет право находится на едином налоге. Оставить в нем только тех, кто действительно нуждается в поддержке, остальных же перевести на общую группу.

"Должен быть новый закон, в котором стоит описать признаки трудовых отношений для физлиц-предпринимателей. У нас же сейчас всех оформляют как ФЛП и это уже просто налоговый офшор внутри страны", – говорит Рева.

Без прозрачного учета оборота, без уплаты налогов и без официального оформления ситуацию в стране изменить невозможно. Честно платить налоги – ответственность каждого из нас. И пока государство не начнет выводить бизнес из тени, ситуация в стране не улучшится.