Украинцы начали рекордными темпами скупать квартиры в Польше

Украинцы за прошлый год приобрели в Польше более 3,2 тысячи квартир и стали самыми активными инвесторами в недвижимость среди иностранцев.

Больше украинцы купили жилья в Польше только в 2015 году. С тех пор количество приобретенной гражданами Украины недвижимости только росло, сообщает информагентство PAP.

Прежде всего украинцы покупают квартиры в Польше для жизни. В то же время граждане Германии или скандинавских стран покупают недвижимость для дальнейшего заработка на ней.

Больше украинцев интересует жилье, расположенное в больших городах: Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданьске.

Кроме Украины, недвижимостью в Польше интересуются граждане Беларуси и России. Всего жители этих трех стран приобрели в 2019 году около 4 тысяч квартир общей площадью более 20 тысяч квадратных метров.

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