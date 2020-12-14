Украинцы начали рекордными темпами скупать квартиры в Польше
Украинцы за прошлый год приобрели в Польше более 3,2 тысячи квартир и стали самыми активными инвесторами в недвижимость среди иностранцев.
Больше украинцы купили жилья в Польше только в 2015 году. С тех пор количество приобретенной гражданами Украины недвижимости только росло, сообщает информагентство PAP.
Прежде всего украинцы покупают квартиры в Польше для жизни. В то же время граждане Германии или скандинавских стран покупают недвижимость для дальнейшего заработка на ней.
Больше украинцев интересует жилье, расположенное в больших городах: Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданьске.
Кроме Украины, недвижимостью в Польше интересуются граждане Беларуси и России. Всего жители этих трех стран приобрели в 2019 году около 4 тысяч квартир общей площадью более 20 тысяч квадратных метров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.
В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.
При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.