Украинцы могут вернуть себе налоги с зарплаты: стало известно как

Украины могут вернуть часть уплаченного с заработной платы налога на доходы физических лиц, воспользовавшись правом на налоговую скидку.

Соответствующая возможность предусмотрена статьей 166 Налогового кодекса, сообщает УНН.

В Государственной фискальной службе также представили перечень расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку.

В частности, в соответствующий список входят:

сумма средств, уплаченных в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования налогоплательщика и/или члена его семьи первой степени родства;

часть уплаченных процентов по ипотечному жилищному кредиту в порядке, установленном статьей 175 Кодекса;

сумма средств или стоимость имущества перечисленных в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, которые соответствуют условиям, установленным пунктом 133.4 Кодекса;

уплата страховых платежей по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения;

оплата вспомогательных репродуктивных технологий;

оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины;

сумма средств, уплаченных в связи с переоборудованием транспортного средства на альтернативные виды топлива;

сумма средств в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства, фактически уплаченных налогоплательщиком, имеет статус внутренне перемещенного лица;

уплата средств на строительство (приобретение) доступного жилья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2019 году достигнет 10 129 гривен. При этом в прошлом году этот показатель составлял 8 713 гривен, свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

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