Украинцам сказали, как сэкономить 840 млн на взятках
Украинцы могут сэкономить на взятках 840 миллионов, благодаря электронным государственным услугам, которые внедряет Министерство цифровой трансформации.
Об этом заявил первый заместитель министра Алексей Вискуб, передает пресс-служба ведомства. В общем, граждане могут сэкономить 1,3 миллиарда гривен благодаря цифровизации государственных услуг.
По его словам, сейчас украинцы могут сэкономить до 495 млн грн в год, если будут получать государственные услуги онлайн и не посещать государственные органы. Это, как он уточнил, те средства, которые тратятся на дорогу, а также на всевозможные бланки и ксерокопии документов.
"Благодаря цифровым документам украинцы начинают постепенно привыкать, понимать, чувствовать эффективность и качество электронных услуг. Это цепная реакция цифровизации: бизнес, государственные органы должны адаптироваться и становиться более цифровыми", – сказал Вискуб.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине клиентам банков при дистанционном открытии счета позволили не предъявлять физический паспорт, ID-карту или биометрический загранпаспорт.
В частности, достаточно иметь цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія".