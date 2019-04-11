Украинцы могут получить "13 пенсию": кому выплатят

В Украине после автоматического перерасчета пенсий уже в этом году может быть выплачена "тринадцатая пенсия".

"Инициатива президента Петра Порошенко заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде "тринадцатой пенсии" в конце года", – сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает правительственный портал.

По его словам, соответствующую выплату будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию.

"Мы проводим соответствующие расчеты. У нас есть все возможности реализовать ее уже с этого года", – резюмировал Розенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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