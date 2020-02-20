Главная Новости
20 февраля • обновлено в 12:52
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Украинцам могут отключить тепло: "Нафтогаз" поставил ультиматум из-за долгов

2.3т
Читать материал на украинском

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о риске прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года для 52 производителей тепла.

По оперативным данным они не выполняют ни одного из условий по расчетам, которые предусмотрены положением о спецобязанностях, сообщает пресс-служба национальной акционерной компании.

"Нафтогаз" требует от производителей тепла оплатить более чем 392,8 млн гривен долгов.

Новости
"Нафтогаз" запустит виртуальный реверс газа с Европой: что изменится для Украины

"Нафтогаз" обращает внимание предприятий-должников на то, что в случае неуплаты хотя бы минимального платежа до 25 февраля включительно, таким предприятиям для продолжения получения газа с 1 марта необходимо будет осуществить в срок до 28 февраля, кроме минимального платежа, также и оплату стоимости природного газа, потребленного в январе этого года", – резюмировали представители НАК.

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о риске прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года для 52 производителей тепла

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о риске прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года для 52 производителей тепла

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

  • "Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – отмечал премьер-министр Алексей Гончарук.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Виктор Калиненко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
9
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Путен страну довел. При Порошенко такого не было.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги