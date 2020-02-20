Украинцам могут отключить тепло: "Нафтогаз" поставил ультиматум из-за долгов

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о риске прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года для 52 производителей тепла.

По оперативным данным они не выполняют ни одного из условий по расчетам, которые предусмотрены положением о спецобязанностях, сообщает пресс-служба национальной акционерной компании.

"Нафтогаз" требует от производителей тепла оплатить более чем 392,8 млн гривен долгов.

"Нафтогаз" обращает внимание предприятий-должников на то, что в случае неуплаты хотя бы минимального платежа до 25 февраля включительно, таким предприятиям для продолжения получения газа с 1 марта необходимо будет осуществить в срок до 28 февраля, кроме минимального платежа, также и оплату стоимости природного газа, потребленного в январе этого года", – резюмировали представители НАК.

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о риске прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года для 52 производителей тепла

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – отмечал премьер-министр Алексей Гончарук.

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