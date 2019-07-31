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Украинцы могут остаться без отопления зимой: в "Нафтогазе" забили тревогу

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НАК "Нафтогаз України" из-за долгов 10 предприятий теплокомунэнерго не будет продавать им газ. Таким образом львиная доля населения может остаться без отопления.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", компании не обеспечили уровень расчетов с НАК, достаточный для того, чтобы и дальше получать газ.

По состоянию на конец июля условия, необходимые для продолжения газоснабжения, выполнили 374 теплогенерирующих предприятия.

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В компании заявили, что направили предприятиям-должникам письменные сообщения о необходимости самостоятельного прекращения газопотребления с 1 августа 2019 года, если к этому времени соответствующие расчеты не будут осуществлены.

"В случае невыполнения этого требования транспортировка и распределение природного газа таким должникам должны быть прекращены в установленном законодательством порядке с привлечением соответствующих операторов ГТС/ГРМ", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Украинцы могут остаться без отопления зимой: в "Нафтогазе" забили тревогу

"Нафтогаз" подчеркнул необходимость своевременной оплаты полученного газа, чтобы и дальше покупать газ на льготных условиях. "Ведь из-за неспособности отдельных предприятий выполнять свои контрактные обязательства без тепла в отопительный период может остаться население, которое своевременно оплачивает потребленное тепло", - добавили в пресс-службе.

Украинцы могут остаться без отопления зимой: в "Нафтогазе" забили тревогу

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тарифы на газ привязаны к стоимости на внешнем рынке. Уже к концу 2019-го стоимость голубого топлива начнет расти.

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Тема
Отопительный сезон в Украине
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" газ
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Герои Всрались
Герои Всрались
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